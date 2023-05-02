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Месси срочно прибыл в Саудовскую Аравию: возвращение в "Барселону" под угрозой

2 мая 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси срочно прибыл в Саудовскую Аравию: возвращение в "Барселону" под угрозой
Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аргентинский футболист французского "ПСЖ" Лионель Месси прибыл в Саудовскую Аравию. Звезда футбола готов выполнить работу в этой стране согласно контракту.

О приезде Месси сообщил в Twitter министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль‑Хатиб.

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Лионель Месси воспользовался паузой между турами чемпионата Франции по футболу и прибыл в Эр-Рияд. Согласно предварительным данным, приезд аргентинца не связан с возможным переходом в "Аль-Хиляль". Слухи сватали Лео в этом клуб несколько недель назад. 

Месси и Мбаппе
Мбаппе не отпускает Месси в "Аль-Хиляль". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Работа Месси в Саудовской Аравии

Аргентинский ветеран "ПСЖ" является послом бренда министерства туризма Саудовской Аравии. Он выполняет функции звезды спорта, которую узнают во всем мире. Саудовской Аравии услуги 35-летнего Месси необходимы для популяризации страны. 

"Рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью во время его отпуска. Мы рады поделиться со всеми вами нашим аутентичным саудовским приемом", — написал Ахмед Аль‑Хатиб.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси забил в "ПСЖ" 20 голов и сделал 19 результативных передач. Он ведет переговоры с каталонской "Барселоной" и может летом вернуться на "Камп Ноу". 

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