Мессі терміново прибув до Саудівської Аравії: повернення до "Барселони" під загрозою

Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Аргентинський футболіст французького "ПСЖ" Ліонель Мессі прибув до Саудівської Аравії. Зірка футболу готова виконати роботу в цій країні згідно з контрактом.

Про приїзд Мессі повідомив у Twitter міністр туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль-Хатіб.

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Ліонель Мессі скористався паузою між турами чемпіонату Франції з футболу та прибув до Ер-Ріяду. Згідно з попередніми даними, приїзд аргентинця не пов'язаний із можливим переходом до "Аль-Хілялю". Чутки сватали Лео цього клубу кілька тижнів тому.

Мбаппе не відпускає Мессі до "Аль-Хіляля". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Робота Мессі в Саудівській Аравії

Аргентинський ветеран ПСЖ є послом бренду міністерства туризму Саудівської Аравії. Він виконує функції зірки спорту, яку впізнають у всьому світі. Саудівської Аравії послуги 35-річного Мессі необхідні популяризації країни.

"Радий вітати посла Саудівської Аравії з туризму Ліонеля Мессі та його родину під час його відпустки. Ми раді поділитися з усіма вами нашим автентичним саудівським прийомом", — написав Ахмед Аль-Хатіб.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі забив у "ПСЖ" 20 голів і зробив 19 результативних передач. Він веде переговори з каталонською "Барселоною" та може влітку повернутися на "Камп Ноу".

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