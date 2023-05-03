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Мессі порушив головне правило "ПСЖ": клуб позбавиться гравця

3 травня 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі порушив головне правило "ПСЖ": клуб позбавиться гравця
Ліонель Мессі перед матчем. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Аргентинський футболіст французького "ПСЖ" Ліонель Мессі спровокував скандал. Клуб покарав гравця за порушення контрактних зобов'язань.

Ветеран не з'явиться на полі у найближчих матчах, повідомляє L'Equipe.

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Після поєдинку 33-го туру французької Ліги 1, в якому "ПСЖ" програв вдома "Лор'яну" з рахунком 1:3, Ліонель Мессі залишив команду. Він не питав дозволу ні у тренерського штабу, ні у керівництва клубу.

Покарання для аргентинця

Ліонель Мессі пов'язаний з зобов'язаннями з урядом Саудівської Аравії і є амбасадором цієї країни у світовому футболі. Він вилетів до Ер-Ріяду разом із сім'єю, щоб використати паузу між турами у чемпіонаті Франції для розв'язання питань за контрактом із Саудівською Аравією.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі на стадіоні "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

У ПСЖ, яким володіє інвестиційний фонд Катару, не оцінили цей вчинок аргентинського ветерана. Спортивний директор клубу заявив, що Ліонель не може залишати Франції без погодження з керівництвом та тренерським штабом.

Наразі Мессі відсторонено на два тижні від матчів "ПСЖ" без виплати окладу за цей період. Ліонель пропустить поєдинки з "Труа" та "Аяччо". Тим часом "ПСЖ" лідирує у турнірній таблиці та випереджає "Монако" на п'ять очок.

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