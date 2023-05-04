Мессі надовго повернеться до "Барселони": Лапорта приготував контракт для аргентинця

Ліонель Мессі в Саудівській Аравії. Фото: REUTERS

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі за кілька місяців підпише контракт з "Барселоною". Ветеран давно вирішив повернутися до Каталонії.

На "Камп Ноу" вже погодили контракт із Мессі, повідомляє EMD.

Читайте також:

Ліонель Мессі може більше не зіграти за "ПСЖ" жодного матчу. Французький клуб покарав аргентинця за те, що футболіст самовільно покинув розташування команди та поїхав із сім'єю до Саудівської Аравії.

Ліонель Мессі з сином. Фото: REUTERS

Відповідно до рішення "ПСЖ", Мессі не зіграє у двох наступних матчах за паризьку команду. Проте він може взагалі більше жодного разу не вийти на поле "Парк де Пренс", оскільки вболівальники "ПСЖ" незадоволені вчинком гравця та вимагають від клубу достроково розірвати контракт з аргентинцем.

Повернення до "Барселони"

Сам Мессі не хвилюється щодо свого майбутнього. Іспанські журналісти стверджують, що він давно погодив умови повернення до "Барселони". Президент каталонського клубу Жоан Лапорта уклав для ветерана контракт на два сезони з можливістю продовження ще на один рік. Зарплата Ліонеля зменшиться порівняно з тими грошима, які платить "ПСЖ".

Повернення Мессі до "Барселони" вже призвело до того, що каталонський клуб залишає спортивний директор Матеу Алемані. Він вважає, що контракт із Ліонелем є поганою ідеєю для "Барси".

Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх показала підтягнуту фігуру та розповіла про перевагу над конкурентками.

Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.

Португалець Кріштіану Роналду випередив Лео Мессі та встановив унікальне досягнення.

Футболістка зі США поскаржилася на занадто великі груди.