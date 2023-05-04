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Мессі надовго повернеться до "Барселони": Лапорта приготував контракт для аргентинця

4 травня 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі надовго повернеться до "Барселони": Лапорта приготував контракт для аргентинця
Ліонель Мессі в Саудівській Аравії. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі за кілька місяців підпише контракт з "Барселоною". Ветеран давно вирішив повернутися до Каталонії.

На "Камп Ноу" вже погодили контракт із Мессі, повідомляє EMD.

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Ліонель Мессі може більше не зіграти за "ПСЖ" жодного матчу. Французький клуб покарав аргентинця за те, що футболіст самовільно покинув розташування команди та поїхав із сім'єю до Саудівської Аравії.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі з сином. Фото: REUTERS

Відповідно до рішення "ПСЖ", Мессі не зіграє у двох наступних матчах за паризьку команду. Проте він може взагалі більше жодного разу не вийти на поле "Парк де Пренс", оскільки вболівальники "ПСЖ" незадоволені вчинком гравця та вимагають від клубу достроково розірвати контракт з аргентинцем.

Повернення до "Барселони"

Сам Мессі не хвилюється щодо свого майбутнього. Іспанські журналісти стверджують, що він давно погодив умови повернення до "Барселони". Президент каталонського клубу Жоан Лапорта уклав для ветерана контракт на два сезони з можливістю продовження ще на один рік. Зарплата Ліонеля зменшиться порівняно з тими грошима, які платить "ПСЖ".

Повернення Мессі до "Барселони" вже призвело до того, що каталонський клуб залишає спортивний директор Матеу Алемані. Він вважає, що контракт із Ліонелем є поганою ідеєю для "Барси".

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