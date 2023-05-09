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Миколенко показал, как "Эвертон" готовится к Евровидению

9 мая 2023 11:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко показал, как "Эвертон" готовится к Евровидению
Виталий Миколенко в матче АПЛ. Фото: REUTERS/Peter Powell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в записи промо-ролика к Евровидению-2023. Песенный конкурс пройдет в Великобритании. 

Миколенко представил Украину в части видео, посвященной Ливерпулю, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC

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Украинский защитник Виталий Миколенко присоединился к английскому "Эвертону" в начале 2022 года. С момента перехода из киевского "Динамо" 23-летний футболист стал основным игроком "ирисок". 

Конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, который в футболе известен двумя командами. Одной из них является "Эвертон", за который выступает Миколенко. 

На видео Виталий развернул большой флаг Украины на трибуне стадиона "ирисок" под названием "Гудисон Парк". Победителем прошлогоднего конкурса "Евровидение" является Украина, так что появление Миколенко в кадре промо-ролика является символическим. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на стадионе "Эвертона". Скриншот YouTube

Карьера Миколенко в Англии

В сезоне 2022/2023 "Эвертон" борется за выживание в английской Премьер-лиге. Накануне "ириски" одержали важную выездную победу над "Брайтоном" со счетом 5:1. Виталий Миколенко помог "Эвертону" добиться успеха. 

В этом сезоне украинский защитник отыграл за свою команду 34 матча в АПЛ. Результативными действиями не отметился, получил четыре желтые карточки. 

Напомним, известный украинский спортсмен погиб в бою на фронте в Луганской области. 

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