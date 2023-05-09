Миколенко показав, як "Евертон" готується до Євробачення

Віталій Миколенко у матчі АПЛ. Фото: REUTERS/Peter Powell

Захисник збірної України Віталій Миколенко взяв участь у записі промо-ролика до "Євробачення-2023". Пісенний конкурс пройде у Великій Британії.

Миколенко представив Україну у частині відео, присвяченій Ліверпулю, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

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Український захисник Віталій Міколенко приєднався до англійського "Евертона" на початку 2022 року. З моменту переходу із київського "Динамо" 23-річний футболіст став основним гравцем "ірисок".

Конкурс "Євробачення-2023" пройде у Ліверпулі, який у футболі відомий двома командами. Однією з них є "Евертон", за який виступає Миколенко.

На відео Віталій розгорнув великий прапор України на трибуні стадіону "Ірисок" під назвою "Гудісон Парк". Переможцем торішнього конкурсу "Євробачення" є Україна, тож поява Миколенка у кадрі промо-ролика є символічною.

Віталій Міколенко на стадіоні "Евертону". Скріншот YouTube

Кар'єра Миколенка в Англії

У сезоні 2022/2023 "Евертон" змагається за право залишитись в англійській Прем'єр-лізі. Напередодні "іриски" здобули важливу виїзну перемогу над "Брайтоном" з рахунком 5:1. Віталій Міколенко допоміг "Евертону" досягти успіху.

Цього сезону український захисник відіграв за свою команду 34 матчі в АПЛ. Результативними діями не відзначився, отримав чотири жовті картки.

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