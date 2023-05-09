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Ярмоленко вернется в "Динамо"

9 мая 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко вернется в "Динамо"
Андрей Ярмоленко на велотренажере. Фото: instagram.com/alainfcae/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский полузащитник команды "Аль-Айн" Андрей Ярмоленко начнет следующий сезон в другом клубе. Летом истекает срок действия его контракта с командой из ОАЭ. 

В "Аль-Айне" недовольны игрой Ярмоленко, сообщает UAEkick

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Уровень выступления 33-летнего Андрея Ярмоленко не убедил руководство "Аль-Айна" в необходимости продлить контракт украинского футболиста. Ветеран провел на поле 22 поединка, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на разминке. Фото: instagram.com/alainfcae/

Куда уйдет Ярмоленко?

Главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва в начале сезона критиковали за то, что он ставил в состав Андрея Ярмоленко. Однако большая часть негативных высказываний достается именно игроку. 

В ближайшее время руководство "Аль-Айна" официально объявит о том, что контракт с Ярмоленко не будет продлен. На украинского футболиста претендуют команды из Турции и Германии. Однако велика вероятность того, что он вернется в "Динамо". Многое будет зависеть от условий, которые киевский клуб предложит для Ярмоленко. 

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