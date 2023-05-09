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Гвардиола назвал главное преимущество "Манчестер Сити" над "Реалом"

9 мая 2023 15:07
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Гвардиола назвал главное преимущество "Манчестер Сити" над "Реалом"
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о мотивации своей команды накануне первого полуфинала Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет мадридский "Реал". 

Тренер заверил в том, что знает, как обыграть испанскую команду, сообщает официальный сайт "Ман Сити". 

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Футболисты "Манчестер Сити" завершают подготовку к первому полуфинальному поединку Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". "Горожане" могут оформить второй выход в финал турнира за время работы с командой Хосепа Гвардиолы. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола радуется победе. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Уверенности тренера "Ман Сити"

В прошлом сезоне эти же соперники встретились на этапе 1/2 ЛЧ. Тогда "Манчестер Сити" обыграл "Реал" дома со счетом 4:3, но затем проиграл в Мадриде 1:3 и выбыл из турнира. Гвардиола заверил, что его команда поработала над ошибками годичной давности. 

"В прошлом сезоне мы хорошо провели оба поединка. Но этого оказалось недостаточно для выхода в финал Лиги чемпионов. Мы вернулись на "Сантьяго Бернабеу" за реваншем. Это будут совершенно другие матчи. Жажда победы станет нашим ключом к успеху. 

Знаем, что однажды "Сити" выйдет в финал Лиги чемпионов и победит в нем. Задача состоит в том, чтобы добиться этого сейчас, в нынешнем сезоне. Мы близки к решающему поединку и не хотим упустить этот шанс", — заявил Хосеп Гвардиола. 

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