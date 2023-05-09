Гвардіола назвав головну перевагу "Манчестер Сіті" над "Реалом"

Хосеп Гвардіола на пресконференції. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Наставник англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про мотивацію своєї команди напередодні першого півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником "містян" стане мадридський "Реал".

Тренер запевнив, що знає, як обіграти іспанську команду, повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті".

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Футболісти "Манчестер Сіті" завершують підготовку до першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом". "Містяни" можуть оформити другий вихід у фінал турніру за часи роботи з командою Хосепа Гвардіоли.

Хосеп Гвардіола радіє перемозі. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Впевненості тренера "Ман Сіті"

Минулого сезону ці ж суперники зустрілися на етапі 1/2 ЛЧ. Тоді "Манчестер Сіті" обіграв "Реал" удома з рахунком 4:3, але потім програв у Мадриді 1:3 та вибув із турніру. Гвардіола запевнив, що його команда попрацювала над помилками річної давнини.

"Минулого сезону ми добре провели обидва поєдинки. Але цього виявилося замало для виходу у фінал Ліги чемпіонів. Ми повернулися на "Сантьяго Бернабеу" за реваншем. Це будуть зовсім інші матчі. Жага перемоги стане нашим ключем до успіху.

Знаємо, що одного разу "Сіті" вийде у фінал Ліги чемпіонів та переможе у ньому. Завдання полягає в тому, щоб досягти цього зараз, цього сезону. Ми близькі до вирішального поєдинку і не хочемо прогавити цей шанс", — заявив Хосеп Гвардіола.

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