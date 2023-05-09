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Срна розповів про подарунок УПЛ від "Шахтаря"

9 травня 2023 17:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Срна розповів про подарунок УПЛ від "Шахтаря"
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: УНІАН/Євгеній Кравс
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна оцінив якість суддівства у матчах 25 туру української Прем'єр-ліги. Спеціаліст вважає, що система VAR повинна працювати на кожному поєдинку чемпіонату.

Про це він заявив в інтер'ю пресслужбі ФК "Шахтар".

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Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна виступив з критикою щодо суддівства у поєдинках УПЛ. На його думку, робота арбітрів викликає найбільше запитань у матчах "Дніпра-1". 

Срна
Спортивний директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: ФК "Шахтар"

"Мені дуже не сподобалося суддівство в Олександрії, ще більше не сподобалося в Одесі. "Шахтар" завжди був за справедливість, за чесний футбол. Якщо помиляються в наш бік – ми це визнаємо", — заявив Срна. 

Він також вважає, що потрібно детальніше вивчити дії арбітрів в матчах окремих команд. 

"Сьогодні мені не подобається, як упереджено судять матчі "Дніпра-1". І це також відзначають експерти і журналісти. Тому відповідальних за суддівство в Україні я прошу звернути на це увагу, зробити висновки й покарати тих арбітрів, які припускаються грубих помилок", — зазначив Даріо. 

Водночас донецький "Шахтар" готовий піти назустріч УПЛ і закупити системи VAR за власні кошти, аби покращити рівень арбітражу. 

"Ми розуміємо фінансові проблеми та складнощі, з якими мають справу організатори змагань. Тому "Шахтар" розглядає можливість придбання для УПЛ системи VAR, щоби VAR працював на кожному без винятку матчі наступного сезону", — заявив спортивний директор "гірників". 

Варто зазначити, що донецький "Шахтар" наразі посідає першу сходинку у трунірній таблиці УПЛ. До завершення чемпоінату залишилось п'ять турів. 

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