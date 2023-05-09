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Відомий боксер назвав фаворита бою Ломаченко — Хейні

9 травня 2023 14:18
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Відомий боксер назвав фаворита бою Ломаченко — Хейні
Американський чемпіон з боксу Девін Хейні. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Чемпіон з боксу в напівсередній вазі за весріями WBC, IBF і WBA Еррол Спенс (28-0, 22 KO) поділився думками щодо поєдинку між Василем Ломаченко та Девіном Хейні. Американець вважає, що українцю не вдасться перемогти свого суперника.   

Про це він заявив в інтерв'ю ES News.

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Спенс вважає Хейні фаворитом 

Еррол Спенс зробив прогноз на бій за звання обсолютного чемпіона у легкій вазі між Ломаченко та Хейні. Американський боксер віддає перевагу своєму співвітчизнику, оскільки вважає його технічнішим та швидшим.

"Віддаю перевагу Хейні. Ви хочете зробити ставку на Ломаченка? Хейні боксує, він швидкий і різкий. Я передбачаю, що Девін поб'є Лому", — заявив Спенс.

Варто зазначити, що Девін Хейні неодноразово різко висловлювався на адресу Василя Ломаченка. Зокрема, американець звинувачував українця в не чесному веденні боїв, називаючи його брудним боксером. 

Поєдинок за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

Українські телеканали цю дуель в прямому ефірі не транслюватимуть. 

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