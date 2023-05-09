Известный боксер назвал фаворита боя Ломаченко — Хейни

Американский чемпион по боксу Девин Хейни. Фото: Instagram/realdevinhaney

Чемпион по боксу в полусреднем весе по весриам WBC, IBF и WBA Эррол Спенс (28-0, 22 KO) поделился мыслями относительно будущего поединка между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Американец считает, что украинцу не удастся победить своего соперника.

Об этом он заявил в интервью ES News.

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Эррол Спенс сделал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе между Ломаченко и Хейни. Американский боксер отдает предпочтение своему соотечественнику, поскольку считает его более техничным и быстрым.

"Предпочитаю Хейни. Вы хотите сделать ставку на Ломаченко? Хейни боксирует, он быстрый и резкий. Я предполагаю, что Девин побьет Лому", — заявил Спенс.

Стоит отметить, что Девин Хейни не раз резко высказывался в адрес Василия Ломаченко. В частности, американец обвинял украинца в нечестном ведении боев, называя его грязным боксером.

Поединок за четыре пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Украинские телеканалы эту дуэль в прямом эфире не будут транслировать.

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