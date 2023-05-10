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"Шахтар" може переїхати на інший стадіон

10 травня 2023 12:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" може переїхати на інший стадіон
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" може ухвалити рішення про переїзд команди на інший стадіон. Справа стосується проведення єврокубкових матчів.

"Гірники" мають звільнити арену у Варшаві, повідомляє Meczyki.

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У сезоні-2023/2024 донецький "Шахтар" буде змушений знайти новий стадіон для проведення єврокубкових поєдинків. "Гірники" виступали на арені Війська Польського у Варшаві. Проте місцева "Легія" здобула право взяти участь у Лізі Конференцій, тому цей стадіон буде зайнятий.

"Шахтар" продовжить приймати суперників з єврокубків у Польщі. Новим стадіоном "гірників" стане "Полсат Плюс Арена" у Гданську, місткість якої становить 44 тисячі вболівальників.

Ігор Йовічевіч
Ігор Йовічевіч під час матчу. Фото: УНІАН

На цьому стадіоні грає команда "Лехія", проте вона не візьме участь у єврокубках, оскільки за підсумками цього сезону вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Польщі.

У якому турнірі візьме участь "Шахтар"?

Залишилося зрозуміти, в якому саме турнірі гратиме "Шахтар". Це залежить від підсумкового місця "гірників" у турнірній таблиці УПЛ.

До кінця сезону залишилось зіграти п'ять матчів. "Шахтар" лідирує в УПЛ та випереджає "Дніпро-1" на три очки. Проте переслідувач має матч у запасі. Якщо "гірники" фінішують нижче за друге місце, вони зіграють у Лізі Європи.

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