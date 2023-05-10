Реброва в "Аль-Айне" может заменить Луческу

Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: instagram.com/alainfcae/

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров хочет продолжить работу с командой. Однако руководство клуба еще не приняло решения относительно будущего украинского наставника.

Реброва через несколько месяцев может заменить другой специалист, сообщает MnbrAE.

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"Аль-Айн" до последнего боролся за титул чемпиона ОАЭ, но не смог обойти в турнирной таблице "Аль-Ахли". Команда Сергея Реброва останется на втором месте в турнирной таблице, если не проиграет важный поединок против "Аль-Вахды".

Сергей Ребров отвечает на вопросы прессы. Фото: instagram.com/alainfcae/

Кто заменит Реброва?

Руководство "Аль-Айна" сдержанно оценивает успехи команды под руководством Реброва. Решение о будущем тренера пока не принято. Украинец хотел бы остаться в клубе и побороться за победу в Азиатской Лиге чемпионов, однако его могут заменить.

Главным кандидатом на пост наставника "Аль-Айна" считается аргентинец Марсело Гальярдо, но он хочет поработать с одним из европейских грандов. Сергея Реброва может заменить румынский специалист Разван Луческу. В настоящее время сын Мирчи Луческу возглавляет греческий ПАОК. Еще одним кандидатом на эту должность является бывший тренер "Аякса" Алфред Схройдер.

Сергей Ребров может продолжить карьеру в сборной Украины, если согласится на условия УАФ. Также тренером интересуются клубы из Болгарии, Греции и Турции.

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