Каладзе предал Украину и высказался в поддержку России: что сказал экс-игрок "Динамо"

Каха Каладзе на заседании правительства. Фото: УНИАН

Бывший партнер Андрея Шевченко по киевскому "Динамо" и итальянскому "Милану" Каха Каладзе выступает против введения экономических санкций в отношении России. Экс-футболист стал политиком и забыл о дружбе с Украиной.

Каладзе считает, что введение санкций против России навредит Грузии, сообщает Sputnik Georgia.

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Каха Каладзе в Грузии. Фото: УНИАН

Каладзе объяснил свою позицию

Городской глава Тбилиси уверен, что позиция Грузии в этом вопросе является правильной. Участие страны в санкциях против России по мнению Каладзе принесет его стране только проблемы.

"Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это же полный абсурд.

Мы же навредим нашим нуждающимся людям. Тем, кто трудится 24 часа в сутки для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Зачем нужно закрывать людям эти возможности?" — задал вопрос Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси считает, что жители Грузии не должны терять возможность торговать с Россией. По мнению политика, это помогает грузинской экономике "оставаться на плаву". Он утверждает, что санкции "сделают Грузию несчастной".

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