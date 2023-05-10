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Каладзе предал Украину и высказался в поддержку России: что сказал экс-игрок "Динамо"

10 мая 2023 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Каладзе предал Украину и высказался в поддержку России: что сказал экс-игрок "Динамо"
Каха Каладзе на заседании правительства. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший партнер Андрея Шевченко по киевскому "Динамо" и итальянскому "Милану" Каха Каладзе выступает против введения экономических санкций в отношении России. Экс-футболист стал политиком и забыл о дружбе с Украиной. 

Каладзе считает, что введение санкций против России навредит Грузии, сообщает Sputnik Georgia

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Каха Каладзе продолжает поддерживать официальный политический курс правительства Грузии, которое не планирует присоединяться к экономическим санкциям против России. 

Каха Каладзе
Каха Каладзе в Грузии. Фото: УНИАН

Каладзе объяснил свою позицию

Городской глава Тбилиси уверен, что позиция Грузии в этом вопросе является правильной. Участие страны в санкциях против России по мнению Каладзе принесет его стране только проблемы. 

"Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это же полный абсурд.

Мы же навредим нашим нуждающимся людям. Тем, кто трудится 24 часа в сутки для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Зачем нужно закрывать людям эти возможности?" — задал вопрос Каха Каладзе. 

Мэр Тбилиси считает, что жители Грузии не должны терять возможность торговать с Россией. По мнению политика, это помогает грузинской экономике "оставаться на плаву". Он утверждает, что санкции "сделают Грузию несчастной". 

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду. 

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