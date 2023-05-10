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Отец известной украинской спортсменки погиб на фронте

10 мая 2023 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Отец известной украинской спортсменки погиб на фронте
Анастасия Бачинская во время соревнований. Фото: instagram.com/nastia_0408/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На фронте погиб отец знаменитой украинской гимнастки Анастасии Бачинской. Он отправился защищать страну в начале полномасштабного российской интервенции. 

Бачинская сообщила трагическую новость на своей страничке в Instagram

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Анастасия Бачинская рассказала о том, что на днях не стало ее отца. Он пожертвовал собой в одной из "горячих точек" на Востоке Украины, защищая страну от российских оккупантов. Других подробностей о произошедшем не известно. 

"Война забрала и моего отца Юрия. В это просто невозможно поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память!" — написала спортсменка. 

Instagram Анастасии Бачинской
Сообщение о Юрии Бачинском. Скриншот instagram.com/nastia_0408/

19-летняя Анастасия Бачинская является Мастером спорта международного уровня по спортивной гимнастике. Она становилась чемпионкой Европы в командном первенстве, чемпионкой Европейских игр в свободных упражнениях, двукратной бронзовой призеркой Юношеских Олимпийских игр.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду. 

Полузащитника Михаила Мудрика ждет сюрприз в лондонском "Челси".

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

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