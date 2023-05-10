Отец известной украинской спортсменки погиб на фронте

Анастасия Бачинская во время соревнований. Фото: instagram.com/nastia_0408/

На фронте погиб отец знаменитой украинской гимнастки Анастасии Бачинской. Он отправился защищать страну в начале полномасштабного российской интервенции.

Бачинская сообщила трагическую новость на своей страничке в Instagram.

Читайте также:

Что известно о гибели Юрия Бачинского?

Анастасия Бачинская рассказала о том, что на днях не стало ее отца. Он пожертвовал собой в одной из "горячих точек" на Востоке Украины, защищая страну от российских оккупантов. Других подробностей о произошедшем не известно.

"Война забрала и моего отца Юрия. В это просто невозможно поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память!" — написала спортсменка.

Сообщение о Юрии Бачинском. Скриншот instagram.com/nastia_0408/

19-летняя Анастасия Бачинская является Мастером спорта международного уровня по спортивной гимнастике. Она становилась чемпионкой Европы в командном первенстве, чемпионкой Европейских игр в свободных упражнениях, двукратной бронзовой призеркой Юношеских Олимпийских игр.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

Полузащитника Михаила Мудрика ждет сюрприз в лондонском "Челси".

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.