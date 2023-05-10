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Батько відомої української спортсменки загинув на фронті

10 травня 2023 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Батько відомої української спортсменки загинув на фронті
Анастасія Бачинська під час змагань. Фото: instagram.com/nastia_0408/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На фронті загинув батько славнозвісної української гімнастки Анастасії Бачинської. Він вирушив захищати країну на початку повномасштабної російської інтервенції.

Бачинська повідомила трагічну новину на своїй сторінці в Instagram.

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Анастасія Бачинська розповіла, що днями не стало її батька. Він пожертвував собою в одній із "гарячих точок" на сході України, захищаючи країну від російських окупантів. Інших подробиць про те, що сталося, невідомо.

"Війна забрала і мого батька Юрія. У це просто неможливо повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять!" — написала спортсменка.

Instagram Анастасії Бачинської
Повідомлення про Юрія Бачинського. Скріншот instagram.com/nastia_0408/

19-річна Анастасія Бачинська є Майстром спорту міжнародного рівня зі спортивної гімнастики. Вона ставала чемпіонкою Європи у командній першості, чемпіонкою Європейських ігор у вільних вправах, дворазовою бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор.

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