Батько відомої української спортсменки загинув на фронті
На фронті загинув батько славнозвісної української гімнастки Анастасії Бачинської. Він вирушив захищати країну на початку повномасштабної російської інтервенції.
Бачинська повідомила трагічну новину на своїй сторінці в Instagram.
Що відомо про загибель Юрія Бачинського?
Анастасія Бачинська розповіла, що днями не стало її батька. Він пожертвував собою в одній із "гарячих точок" на сході України, захищаючи країну від російських окупантів. Інших подробиць про те, що сталося, невідомо.
"Війна забрала і мого батька Юрія. У це просто неможливо повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять!" — написала спортсменка.
19-річна Анастасія Бачинська є Майстром спорту міжнародного рівня зі спортивної гімнастики. Вона ставала чемпіонкою Європи у командній першості, чемпіонкою Європейських ігор у вільних вправах, дворазовою бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор.
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