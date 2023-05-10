Батько відомої української спортсменки загинув на фронті

Анастасія Бачинська під час змагань. Фото: instagram.com/nastia_0408/

На фронті загинув батько славнозвісної української гімнастки Анастасії Бачинської. Він вирушив захищати країну на початку повномасштабної російської інтервенції.

Бачинська повідомила трагічну новину на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Що відомо про загибель Юрія Бачинського?

Анастасія Бачинська розповіла, що днями не стало її батька. Він пожертвував собою в одній із "гарячих точок" на сході України, захищаючи країну від російських окупантів. Інших подробиць про те, що сталося, невідомо.

"Війна забрала і мого батька Юрія. У це просто неможливо повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять!" — написала спортсменка.

Повідомлення про Юрія Бачинського. Скріншот instagram.com/nastia_0408/

19-річна Анастасія Бачинська є Майстром спорту міжнародного рівня зі спортивної гімнастики. Вона ставала чемпіонкою Європи у командній першості, чемпіонкою Європейських ігор у вільних вправах, дворазовою бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.