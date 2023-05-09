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Цыганков готов уйти из "Жироны": известны претенденты на украинца

9 мая 2023 21:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков готов уйти из "Жироны": известны претенденты на украинца
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков уже через несколько месяцев может оказаться в другом клубе. Игра украинца в Испании привлекла к нему внимание представителей нескольких чемпионатов. 

Каталонский клуб хочет сохранить полузащитника еще как минимум на сезон, сообщает Marca

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Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков всего за несколько месяцев стал одним из лидеров испанской "Жироны". Серия удачных матчей в исполнении воспитанника "Динамо" привела к тому, что им заинтересовались другие клубы. 

Куда может перейти Цыганков? 

К украинскому футболисту присматривается "Севилья". Этот клуб сможет позволить себе трансфер игрока в том случае, если квалифицируется в еврокубки по итогам сезона 2022/2023. Также в услугах Цыганкова заинтересованы клубы из немецкой Бундеслиги. 

Украинский полузащитник сыграл за "Жирону" 14 поединков. В его активе три забитых мяча и четыре результативных передачи. Каталонская команда борется за попадание в еврокубки. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" заплатила за Цыганкова пять миллионов евро. "Динамо" получит 50% от последующей продажи футболиста. Каталонцы вряд ли отпустят украинского игрока дешевле, чем за 20 млн евро. Журналисты утверждают, что руководство "Жироны" хочет оставить Цыганкова еще как минимум на сезон. После этого украинец сможет продолжить карьеру в одном из грандов европейского футбола. 

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