Ястремская победила Масарову и сыграет на престижном турнире

Даяна Ястремская выиграла матч. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Теннисистка Даяна Ястремская одержала важную победу над сильной соперницей. Украинца одолела Ребеку Масарову и теперь примет участие в основной сетке престижного турнира.

Ястремская выиграла оба сета в поединке с Масаровой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинская спортсменка была вынуждена принять участие в квалификации грунтового турнира серии WTA 1000. Даяна Ястремская обыграла Ребеку Масарову из Испании и вышла в основную серию турнира в Риме.

Даяна Ястремская расписывается на флаге Украины. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремская обыграла фаворитку

Поединок Ястремской против испанки продлился один час и 20 минут. Масарова считалась фавориткой матча, но не сумела практически ничего противопоставить обладательнице 158 места в рейтинге WTA.

Это было первое противостояние Ястремской и Масаровой. Даяна ни разу не отдала сопернице свою подачу. Украинка в третий раз сыграет в основной сетке турнира в Риме. Пока неизвестно, с кем она сыграет в 1/64 финала.

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал квалификации

Ребека Масарова (Испания) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 2:6

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