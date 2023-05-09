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Ястремская победила Масарову и сыграет на престижном турнире

9 мая 2023 20:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ястремская победила Масарову и сыграет на престижном турнире
Даяна Ястремская выиграла матч. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Теннисистка Даяна Ястремская одержала важную победу над сильной соперницей. Украинца одолела Ребеку Масарову и теперь примет участие в основной сетке престижного турнира. 

Ястремская выиграла оба сета в поединке с Масаровой, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Украинская спортсменка была вынуждена принять участие в квалификации грунтового турнира серии WTA 1000. Даяна Ястремская обыграла Ребеку Масарову из Испании и вышла в основную серию турнира в Риме. 

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская расписывается на флаге Украины. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/ 

Ястремская обыграла фаворитку 

Поединок Ястремской против испанки продлился один час и 20 минут. Масарова считалась фавориткой матча, но не сумела практически ничего противопоставить обладательнице 158 места в рейтинге WTA. 

Это было первое противостояние Ястремской и Масаровой. Даяна ни разу не отдала сопернице свою подачу. Украинка в третий раз сыграет в основной сетке турнира в Риме. Пока неизвестно, с кем она сыграет в 1/64 финала.

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал квалификации

Ребека Масарова (Испания) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 2:6

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