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Ястремська перемогла Масарову та зіграє на престижному турнірі

9 травня 2023 20:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ястремська перемогла Масарову та зіграє на престижному турнірі
Даяна Ястремська виграла матч. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тенісистка Даяна Ястремська здобула важливу перемогу над сильною суперницею. Українця здолала Ребеку Масарову і тепер візьме участь в основній сітці престижного турніру.

Ястремська виграла обидва сети в поєдинку з Масаровою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська спортсменка була змушена взяти участь у кваліфікації ґрунтового турніру серії WTA 1000. Даяна Ястремська обіграла Ребеку Масарову з Іспанії та вийшла в основну серію турніру у Римі.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська розписується на прапорі України. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремська обіграла фаворитку

Поєдинок Ястремської проти іспанки тривав одну годину та 20 хвилин. Масарова вважалася фавориткою матчу, але не зуміла практично нічого протиставити володарці 158-го місця в рейтингу WTA.

Це було перше протистояння Ястремської та Масарової. Даяна жодного разу не віддала суперниці свою подачу. Українка втретє зіграє в основній сітці турніру у Римі. Поки невідомо, з ким вона зіграє до 1/64 фіналу.

WTA 1000 Рим. Грунт. Фінал кваліфікації

Ребека Масарова (Іспанія) — Даяна Ястремська (Україна) — 3:6, 2:6

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