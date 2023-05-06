Свитолина поднимется на полтысячи мест в рейтинге WTA: как украинка выступила во Франции

Элина Свитолина удачно выступила на турнире в Сен-Мало. Фото: Twitter/Elina Monfils

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал на турнире WTA 125 во Франции. В полуфинале в отчаянном матче украинка уступила первой ракетке турнира Слоун Стивенс.

Подробности о противостоянии и статистике сообщает сайт BTU.

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Свитолина и Стивенс сыграли между собой в пятый раз и третью победу в этом противостоянии одержала американка. В последний раз теннисистки встречались в финале Итогового чемпионата WTA-2018, где сильнее была Свитолина.

В этот раз Элина лидировала 5:2, после чего проиграла семь геймов подряд, не реализовав два сетбола на приеме при счете 5:4. Свитолина была близка к тому, чтобы взять второй сет, но не реализовала четыре сетбола — один на приеме при счете 5:4 и еще три на приеме при счете 6:5. Поединок длился около 2,5 часов.

Свитолина будет в середине шестой сотни

За выход в полуфинал в Сен-Мало украинка получит 57 рейтинговых очков, благодаря которым в понедельник поднимется на 552 позиции и займет место в середине шестой сотни мирового рейтинга. На следующей неделе украинка выступит на турнире WTA 1000 в Риме, где дважды становилась чемпионкой.

Слоан Стивенс в финале турнира в Сен-Мало сыграет против бельгийской теннисистки Грет Миннен, которая в другом полуфинале обыграла Кэти Волынец.

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