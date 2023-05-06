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Світоліна підніметься на пів тисячі місць у рейтингу WTA: як українка виступила у Франції

6 травня 2023 22:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна підніметься на пів тисячі місць у рейтингу WTA: як українка виступила у Франції
Еліна Світоліна вдало виступила на турнірі в Сен-Мало. Фото: Twitter/Elina Monfils
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал на турнірі WTA 125 у Франції. У півфіналі у запеклому матчі українка поступилась першій ракетці турніру Слоун Стівенс.

Подробиці протистояння та статистику повідомляє сайт BTU.

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Світоліна і Стівенс зіграли між собою вп'яте і третю перемогу в цьому протистоянні здобула американка. Востаннє тенісистки зустрічалися у фіналі Підсумкового чемпіонату WTA-2018, де сильнішою була Світоліна.

На цей раз Еліна лідирувала 5:2, після чого програла сім геймів поспіль, не реалізувавши два сетболи на прийомі за рахунку 5:4. Світоліна була близька до того, щоб взяти другий сет, але не реалізувала чотири сетболи — один на прийомі за рахунку 5:4 і ще три на прийомі за рахунку 6:5. Поєдинок тривав майже 2,5 години.

Світоліна буде в середині шостої сотні

За вихід до півфіналу в Сен-Мало українка отримає 57 рейтингових очок, завдяки яким у понеділок підніметься на 552 позиції й посяде місце в середині шостої сотні світового рейтингу. Наступного тижня українка виступить на турнірі WTA 1000 у Римі, де двічі ставала чемпіонкою.

Слоан Стівенс у фіналі турніру в Сен-Мало зіграє проти бельгійської тенісистки Грет Міннен, яка в іншому півфіналі переграла Кеті Волинець.

Даяна Ястремська теж не змогла пробитися у фінал турніру WTA 125 в іспанському Реусі. 

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