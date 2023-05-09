Льюис сделал прогноз на бой Усика с Фьюри

Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис прокомментировал расстановку сил в поединке, который любители спорта ждут уже несколько лет. Британец назвал фаворита в бою Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Льюис объяснил, почему у украинца будет мало шансов в таком противостоянии, в интервью Boxing Social.

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Бой Александра Усика (20-0, 13 KO) с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен был состояться в апреле 2023 года. Боксеры не смогли договориться об условиях контракта, который так и не был подписан.

Тайсон Фьюри после боя. Скриншот YouTube

Интеллект Усика против силы Фьюри

Но противостояние двух чемпионов все еще возможно. Инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы Усик и Фьюри провели бой в Эр-Рияде. Леннокс Льюис с нетерпением ждет этот поединок.

"Усик провел впечатляющую карьеру и неоднократно демонстрировал, что его нельзя недооценивать. Он часто побеждал соперников, которые являлись фаворитами перед боями. Мне всегда нравилось наблюдать за тренировками украинца, отслеживать его стратегию во время поединков. Это сочетание физической силы и высокого интеллекта.

Александр сделает все ради победы. Но он будет противостоять огромному парню ростом больше двух метров. Тайсон хорошо двигается в ринге. Большой парень всегда побьет маленького парня. Всегда так думал", — рассказал Леннокс Льюис.

Напомним, известный украинский спортсмен погиб в бою на фронте Луганской области.

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