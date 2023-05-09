Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Сочетание силы и интеллекта": Льюис сделал прогноз на бой Усика с Фьюри arrow

"Сочетание силы и интеллекта": Льюис сделал прогноз на бой Усика с Фьюри

9 мая 2023 19:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Льюис сделал прогноз на бой Усика с Фьюри
Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис прокомментировал расстановку сил в поединке, который любители спорта ждут уже несколько лет. Британец назвал фаворита в бою Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Льюис объяснил, почему у украинца будет мало шансов в таком противостоянии, в интервью Boxing Social

Читайте также:

Бой Александра Усика (20-0, 13 KO) с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен был состояться в апреле 2023 года. Боксеры не смогли договориться об условиях контракта, который так и не был подписан. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри после боя. Скриншот YouTube

Интеллект Усика против силы Фьюри

Но противостояние двух чемпионов все еще возможно. Инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы Усик и Фьюри провели бой в Эр-Рияде. Леннокс Льюис с нетерпением ждет этот поединок. 

"Усик провел впечатляющую карьеру и неоднократно демонстрировал, что его нельзя недооценивать. Он часто побеждал соперников, которые являлись фаворитами перед боями. Мне всегда нравилось наблюдать за тренировками украинца, отслеживать его стратегию во время поединков. Это сочетание физической силы и высокого интеллекта. 

Александр сделает все ради победы. Но он будет противостоять огромному парню ростом больше двух метров. Тайсон хорошо двигается в ринге. Большой парень всегда побьет маленького парня. Всегда так думал", — рассказал Леннокс Льюис. 

Напомним, известный украинский спортсмен погиб в бою на фронте Луганской области.

Полузащитника Михаила Мудрика ждет сюрприз в лондонском "Челси".

Братья Суркисы проиграли суд и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

Украинский полузащитник команды "Аль-Айн" Андрей Ярмоленко начнет следующий сезон в другом клубе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас