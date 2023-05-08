Фьюри жестко раскритиковал Усика и заговорил о деньгах

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Отец британского супертяжа Тайсона Фьюри Джон Фьюри резко высказался в адрес обладателя титулов WBA, IBO, IBF и WBO в крузервейте Александра Усика. Он также оценил шансы своего сына в поединке против украинца.

Интервью Фьюри-старшего появилось на YouTube-канале Stamina For Sale.

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Семейство Фьюри усиливает психологическое давление в сторону Александра Усика. Так, Джон Фьюри выступил с заявлением, в котором назвал украинского чемпиона переоцененным боксером. Кроме этого, эксперт убежден, что Александра якобы соблазнили деньги саудовских шейхов.

"Усик — просто какой-то переоцененный крузервейт. Тайсон предложил ему самый большой гонорар за бой на "Уэмбли". Самый большой гонорар в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами. Тайсон может победить Усика одной рукой, и я готов сказать об этом, где бы то ни было", — заявил Фьюри-старший.

Следует отметить, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может состояться в декабре этого года на вечере бокса в Саудовской Аравии. В другом поединке гала-шоу Энтони Джошуа померяется силами с Деонтеем Уайлдером. Общая сумма гонорара супертяжей будет составлять не менее 250 миллионов долларов.

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