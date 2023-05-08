Російський шахіст Карякін взяв участь у міжнародному турнірі

Скандального друга Путіна допустили міжнародний спортивний турнір
Колишній українець Сергій Карякін провів першу офіційну партію у шахи з моменту повномасштабного російського вторгнення. Термін дії його дискваліфікації було закінчено.
Карякін відомий своєю проросійською позицією, нагадує портал Новини.LIVE.
Російського гросмейстера Сергія Карякіна було відсторонено від участі в турнірах під егідою Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) у березні 2022 року. Термін його дискваліфікації становив шість місяців. Її вирішили не продовжувати, що дозволило уродженцю Сімферополя повернутись у великий спорт.
Чим займався Карякін?
За останній рік Карякін неодноразово висловлювався на підтримку президента Росії Володимира Путіна та офіційного режиму Кремля. Сергій міркував про майбутню політичну кар'єру та "русофоби у спорті". Також шахіст їздив на територію тимчасово окупованого Донбасу та зіграв кілька партій із місцевими дітьми.
Сергій Карякін повернеться до рейтингу ФІДЕ на десятому місці. Зараз він не вважається в Росії провідним гросмейстером. Шахіст входить до списку спортсменів, які підтримують російську військову агресію в Україні.
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