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Скандального друга Путіна допустили міжнародний спортивний турнір

8 травня 2023 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російський шахіст Карякін взяв участь у міжнародному турнірі
Сергій Карякін під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній українець Сергій Карякін провів першу офіційну партію у шахи з моменту повномасштабного російського вторгнення. Термін дії його дискваліфікації було закінчено.

Карякін відомий своєю проросійською позицією, нагадує портал Новини.LIVE.

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Російського гросмейстера Сергія Карякіна було відсторонено від участі в турнірах під егідою Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) у березні 2022 року. Термін його дискваліфікації становив шість місяців. Її вирішили не продовжувати, що дозволило уродженцю Сімферополя повернутись у великий спорт.

Сергій Карякін
Сергій Карякін за шахівницею. Скріншот YouTube

Чим займався Карякін?

За останній рік Карякін неодноразово висловлювався на підтримку президента Росії Володимира Путіна та офіційного режиму Кремля. Сергій міркував про майбутню політичну кар'єру та "русофоби у спорті". Також шахіст їздив на територію тимчасово окупованого Донбасу та зіграв кілька партій із місцевими дітьми.

Сергій Карякін повернеться до рейтингу ФІДЕ на десятому місці. Зараз він не вважається в Росії провідним гросмейстером. Шахіст входить до списку спортсменів, які підтримують російську військову агресію в Україні.

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