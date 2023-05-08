Российский шахматист Карякин принял участие в международном турнире

Сергей Карякин во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший украинец Сергей Карякин провел первую официальную партию в шахматы с момента полномасштабного российского вторжения. Срок действия его дисквалификации был закончен.

Карякин известен своей пророссийской позицией, напоминает портал Новини.LIVE.

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин был отстранен от участия в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в марте 2022 года. Срок его дисквалификации составлял шесть месяцев. Ее решили не продлевать, что позволило уроженцу Симферополя вернуться в большой спорт.

Сергей Карякин за шахматной доской. Скриншот YouTube

Чем занимался Карякин?

За последний год Карякин неоднократно высказывался в поддержку президента России Владимира Путина и официального режима Кремля. Сергей рассуждал о будущей политической карьере и "русофобах в спорте". Также шахматист ездил на территорию временно оккупированного Донбасса и сыграл несколько партий с местными детьми.

Сергей Карякин вернется в рейтинг ФИДЕ на десятом месте. В настоящее время он не считается в России ведущими гроссмейстером. Шахматист входит в список спортсменов, которые поддерживают российскую военную агрессию в Украине.

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