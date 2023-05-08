Ф'юрі жорстко розкритикував Усика та заговорив про гроші
Батько британського супертяжа Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі різко висловився на адресу володаря титулів WBA, IBO, IBF та WBO у надважкій вазі Олександра Усика. Він також оцінив шанси свого сина у поєдинку проти українця.
Інтерв'ю Ф'юрі-старшого з'явилось на YouTube-каналі Stamina For Sale.
Джон Ф'юрі вважає свого сина фаворитом
Сімейство Ф'юрі посилює психологічний тиск у бік Олександра Усика. Так, Джон Ф'юрі виступив із заявою, в якій назвав українського чемпіона переоціненним боксером. Окрім цього, експерт переконаний, що Олександра нібито спокусили гроші саудівських шейхів.
"Усик — просто якийсь переоцінений крузервейт. Тайсон запропонував йому найбільший гонорар за бій на "Вемблі". Найбільший гонорар у його житті, і що сталося? Його спокусили саудівськими грошима. Вони вибрали саудівські гроші. Тайсон може перемогти Усика однією рукою, і я готовий сказати це де б то не було", — заявив Ф'юрі-старший.
Варто зазначити, що бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком може відбутися в грудні цього року на вечорі боксу в Саудівській Аравії. В іншому поєдинку гала-шоу Ентоні Джошуа поміряється силами з Деонтеєм Вайлдером. Загальна сума гонорару супертяжів становитиме не менше 250 мільйонів доларів.
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