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Ф'юрі жорстко розкритикував Усика та заговорив про гроші

8 травня 2023 14:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ф'юрі жорстко розкритикував Усика та заговорив про гроші
Український боксер Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Батько британського супертяжа Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі різко висловився на адресу володаря титулів WBA, IBO, IBF та WBO у надважкій вазі Олександра Усика. Він також оцінив шанси свого сина у поєдинку проти українця. 

Інтерв'ю Ф'юрі-старшого з'явилось на YouTube-каналі Stamina For Sale. 

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Сімейство Ф'юрі посилює психологічний тиск у бік Олександра Усика. Так, Джон Ф'юрі виступив із заявою, в якій назвав українського чемпіона переоціненним боксером. Окрім цього, експерт переконаний, що Олександра нібито спокусили гроші саудівських шейхів.

"Усик — просто якийсь переоцінений крузервейт. Тайсон запропонував йому найбільший гонорар за бій на "Вемблі". Найбільший гонорар у його житті, і що сталося? Його спокусили саудівськими грошима. Вони вибрали саудівські гроші. Тайсон може перемогти Усика однією рукою, і я готовий сказати це де б то не було", — заявив Ф'юрі-старший.

Варто зазначити, що бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком може відбутися в грудні цього року на вечорі боксу в Саудівській Аравії. В іншому поєдинку гала-шоу Ентоні Джошуа поміряється силами з Деонтеєм Вайлдером. Загальна сума гонорару супертяжів становитиме не менше 250 мільйонів доларів. 

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