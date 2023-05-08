Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Red Bull не було рівних в Маямі: результати етапу Формули-1 arrow

Red Bull не було рівних в Маямі: результати етапу Формули-1

8 травня 2023 12:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Red Bull не було рівних в Маямі: результати етапу Формули-1
Переможці етапу в Маямі Макс Ферстаппен, Серхіо Перес та Фернандо Алонсо. Reuters/John David Merce
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Команда Red Bull показала переконливу перевагу над іншими учасниками змагання на етапі Формули-1 в Маямі. Макс Ферстаппен, зокрема, прийшов першим до фінішу, розпочавши гонку з дев'ятого місця. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Домінування Red Bull 

Відбулась гонка етапу Формули-1 в Маямі. Перемогу у заїзді здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. На п'єдесталі також опинився партнер нідерланедця по команді Серхіо Перес, який фінішував другим, а також представник Астон Мартін — Фернандо Алонсо. 

Формула 1
Ферстаппен, Алонсо та Перес святкують перемогу на етапі в Маямі. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

Цікаво, що Ферстаппен розпочав заїзд лише дев'ятим, але завдяки ризику та характеру повністю домінував на трасі впродовж всієї гонки. 

Завдяки цій перемозі нідерландський гонщик збільшив відрив від Переса в особистому заліку пілотів. Водночас команда Ред Булл випереджає переслідувачів у Кубку конструкторів вже на понад 100 залікових балів.

Загальний залік

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 119
2. Серхіо Перес (Ред Булл) — 105
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) — 75
4. Льюїс Гемільтон (Мерседес) — 56
5. Карлос Сайнс (Феррарі) — 44

Наступний етап Формули-1 відбудеться через два тижні в італійській Емілії-Романьї. 

Нагадаємо, українець Андрій Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн".

Брати Суркіси програли суд і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Легенди українського спорту Олександр Усик та Андрій Шевченко взяли участь в унікальному змаганні. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB