Red Bull не було рівних в Маямі: результати етапу Формули-1

Переможці етапу в Маямі Макс Ферстаппен, Серхіо Перес та Фернандо Алонсо. Reuters/John David Merce

Команда Red Bull показала переконливу перевагу над іншими учасниками змагання на етапі Формули-1 в Маямі. Макс Ферстаппен, зокрема, прийшов першим до фінішу, розпочавши гонку з дев'ятого місця.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Домінування Red Bull

Відбулась гонка етапу Формули-1 в Маямі. Перемогу у заїзді здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. На п'єдесталі також опинився партнер нідерланедця по команді Серхіо Перес, який фінішував другим, а також представник Астон Мартін — Фернандо Алонсо.

Ферстаппен, Алонсо та Перес святкують перемогу на етапі в Маямі. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

Цікаво, що Ферстаппен розпочав заїзд лише дев'ятим, але завдяки ризику та характеру повністю домінував на трасі впродовж всієї гонки.

Завдяки цій перемозі нідерландський гонщик збільшив відрив від Переса в особистому заліку пілотів. Водночас команда Ред Булл випереджає переслідувачів у Кубку конструкторів вже на понад 100 залікових балів.

Загальний залік

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 119

2. Серхіо Перес (Ред Булл) — 105

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) — 75

4. Льюїс Гемільтон (Мерседес) — 56

5. Карлос Сайнс (Феррарі) — 44

Наступний етап Формули-1 відбудеться через два тижні в італійській Емілії-Романьї.

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