Red Bull не було рівних в Маямі: результати етапу Формули-1
Команда Red Bull показала переконливу перевагу над іншими учасниками змагання на етапі Формули-1 в Маямі. Макс Ферстаппен, зокрема, прийшов першим до фінішу, розпочавши гонку з дев'ятого місця.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Домінування Red Bull
Відбулась гонка етапу Формули-1 в Маямі. Перемогу у заїзді здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. На п'єдесталі також опинився партнер нідерланедця по команді Серхіо Перес, який фінішував другим, а також представник Астон Мартін — Фернандо Алонсо.
Цікаво, що Ферстаппен розпочав заїзд лише дев'ятим, але завдяки ризику та характеру повністю домінував на трасі впродовж всієї гонки.
Завдяки цій перемозі нідерландський гонщик збільшив відрив від Переса в особистому заліку пілотів. Водночас команда Ред Булл випереджає переслідувачів у Кубку конструкторів вже на понад 100 залікових балів.
Загальний залік
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 119
2. Серхіо Перес (Ред Булл) — 105
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) — 75
4. Льюїс Гемільтон (Мерседес) — 56
5. Карлос Сайнс (Феррарі) — 44
Наступний етап Формули-1 відбудеться через два тижні в італійській Емілії-Романьї.
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