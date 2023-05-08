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Red Bull не было равных в Майами: результаты этапа Формулы-1

8 мая 2023 12:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Red Bull не было равных в Майами: результаты этапа Формулы-1
Победители этапа в Майами Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Фернандо Алонсо. Reuters/John David Merce
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Команда Red Bull показала убедительное преимущество над другими участниками соревнований на этапе Формулы-1 в Майами. Макс Ферстаппен, в частности, пришел первым к финишу, начав гонку с девятого места.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Доминирование Red Bull

Состоялась гонка этапа Формулы-1 в Майами. Победу в заезде одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. На пьедестале также оказался финишировавший вторым партнер нидерландца по команде Серхио Перес, а также представитель Астон Мартин — Фернандо Алонсо.

Формула 1
Ферстаппен, Алонсо и Перес отмечают победу на этапе в Майами. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

Интересно, что Ферстаппен начал заезд лишь девятым, но благодаря риску и характеру полностью доминировал на трассе на протяжении всей гонки.

Благодаря этой победе нидерландский гонщик увеличил отрыв от Переса в личном зачете пилотов. В то же время команда Ред Булл опережает преследователей в Кубке конструкторов уже более чем на 100 зачетных баллов.

Общий зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 119
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 105
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 75
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 56
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 44

Следующий этап Формулы-1 состоится через две недели в итальянской Эмилии-Романье.

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