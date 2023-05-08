Red Bull не было равных в Майами: результаты этапа Формулы-1

Победители этапа в Майами Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Фернандо Алонсо. Reuters/John David Merce

Команда Red Bull показала убедительное преимущество над другими участниками соревнований на этапе Формулы-1 в Майами. Макс Ферстаппен, в частности, пришел первым к финишу, начав гонку с девятого места.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Доминирование Red Bull

Состоялась гонка этапа Формулы-1 в Майами. Победу в заезде одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. На пьедестале также оказался финишировавший вторым партнер нидерландца по команде Серхио Перес, а также представитель Астон Мартин — Фернандо Алонсо.

Ферстаппен, Алонсо и Перес отмечают победу на этапе в Майами. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

Интересно, что Ферстаппен начал заезд лишь девятым, но благодаря риску и характеру полностью доминировал на трассе на протяжении всей гонки.

Благодаря этой победе нидерландский гонщик увеличил отрыв от Переса в личном зачете пилотов. В то же время команда Ред Булл опережает преследователей в Кубке конструкторов уже более чем на 100 зачетных баллов.

Общий зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 119

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 105

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 75

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 56

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 44

Следующий этап Формулы-1 состоится через две недели в итальянской Эмилии-Романье.

Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

Братья Суркисы проиграли суд и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Легенды украинского спорта Александр Усик и Андрей Шевченко приняли участие в уникальном соревновании.