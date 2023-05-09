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"Поєднання сили й інтелекту": Льюїс зробив прогноз на бій Усика з Ф'юрі

9 травня 2023 19:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Льюїс зробив прогноз на бій Усика з Ф&#39;юрі
Олександр Усик під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс прокоментував розстановку сил у поєдинку, на який любителі спорту чекають уже кілька років. Британець назвав фаворита у бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Льюїс пояснив, чому українець матиме мало шансів у такому протистоянні, в інтерв'ю Boxing Social.

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Бій Олександра Усика (20-0, 13 KO) з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) мав відбутися у квітні 2023 року. Боксери не змогли домовитися про умови контракту, який так і не було підписано.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі після бою. Скріншот YouTube

Інтелект Усика проти сили Ф'юрі

Але протистояння двох чемпіонів все ще можливе. Інвестори із Саудівської Аравії зацікавлені в тому, щоб Усик та Ф'юрі провели бій в Ер-Ріяді. Леннокс Льюїс з нетерпінням чекає на цей поєдинок.

"Усик провів вражаючу кар'єру і неодноразово демонстрував, що його не можна недооцінювати. Він часто перемагав суперників, які були фаворитами перед боями. Мені завжди подобалося спостерігати за тренуваннями українця, відслідковувати його стратегію під час поєдинків. Це поєднання фізичної сили та високого інтелекту.

Олександр зробить усе заради перемоги. Але він протистоятиме величезному хлопцеві на зріст понад два метри. Тайсон добре рухається у рингу. Великий хлопець завжди поб'є хлопця. Завжди так думав", — розповів Леннокс Льюїс.

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