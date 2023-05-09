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Циганков готовий піти з "Жирони": відомі претенденти на українця

9 травня 2023 21:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков готовий піти з "Жирони": відомі претенденти на українця
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков вже за кілька місяців може опинитися в іншому клубі. Гра українця в Іспанії привернула до нього увагу кількох чемпіонатів.

Каталонський клуб хоче зберегти півзахисника ще як мінімум на сезон, повідомляє Marca.

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Хавбек збірної України Віктор Циганков лише за кілька місяців став одним із лідерів іспанської "Жирони". Серія вдалих матчів у виконанні вихованця "Динамо" призвела до того, що ним зацікавились інші клуби.

Куди може перейти Циганков?

До українського футболіста придивляється "Севілья". Цей клуб зможе дозволити собі трансфер гравця у тому випадку, якщо кваліфікується до єврокубків за підсумками сезону 2022/2023. Також у послугах Циганкова зацікавлені клуби із німецької Бундесліги.

Український півзахисник зіграв за "Жирону" 14 поєдинків. У його активі три забиті м'ячі та чотири результативні передачі. Каталонська команда бореться за потрапляння до єврокубків.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" заплатила за Циганкова п'ять мільйонів євро "Динамо" отримає 50% від подальшого продажу футболіста. Каталонці навряд чи відпустять українського гравця дешевше, ніж за 20 млн євро. Журналісти стверджують, що керівництво "Жирони" хоче залишити Циганкова ще щонайменше на сезон. Після цього українець зможе продовжити кар'єру в одному із грандів європейського футболу.

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