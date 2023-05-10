Каладзе зрадив Україну і висловився за підтримку Росії: що сказав ексгравець "Динамо"
Колишній партнер Андрія Шевченка по київському "Динамо" та італійському "Мілану" Каха Каладзе виступає проти запровадження економічних санкцій щодо Росії. Ексфутболіст став політиком та забув про дружбу з Україною.
Каладзе вважає, що запровадження санкцій проти Росії зашкодить Грузії, повідомляє Sputnik Georgia.
Каха Каладзе продовжує підтримувати офіційний політичний курс уряду Грузії, який не планує приєднуватись до економічних санкцій проти Росії.
Каладзе пояснив свою позицію
Міський голова Тбілісі впевнений, що позиція Грузії у цьому питанні є правильною. Участь країни у санкціях проти Росії на думку Каладзе принесе його країні лише проблеми.
"Невже якщо грузинське вино та грузинська сільгосппродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це ж повний абсурд.
Ми ж нашкодимо нашим нужденним людям. Тим, хто працює 24 години на добу, щоб заробити собі на шматок хліба. Навіщо треба закривати людям ці можливості?" — поставив запитання Каха Каладзе.
Мер Тбілісі вважає, що жителі Грузії не повинні втрачати нагоди торгувати з Росією. На думку політика, це допомагає грузинській економіці "залишатися на плаву". Він стверджує, що санкції "зроблять Грузію нещасною".
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