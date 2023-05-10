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Каладзе зрадив Україну і висловився за підтримку Росії: що сказав ексгравець "Динамо"

10 травня 2023 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Каладзе зрадив Україну і висловився за підтримку Росії: що сказав ексгравець "Динамо"
Каха Каладзе на засіданні уряду. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній партнер Андрія Шевченка по київському "Динамо" та італійському "Мілану" Каха Каладзе виступає проти запровадження економічних санкцій щодо Росії. Ексфутболіст став політиком та забув про дружбу з Україною.

Каладзе вважає, що запровадження санкцій проти Росії зашкодить Грузії, повідомляє Sputnik Georgia.

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Каха Каладзе
Каха Каладзе у Грузії. Фото: УНІАН

Каладзе пояснив свою позицію

Міський голова Тбілісі впевнений, що позиція Грузії у цьому питанні є правильною. Участь країни у санкціях проти Росії на думку Каладзе принесе його країні лише проблеми.

"Невже якщо грузинське вино та грузинська сільгосппродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це ж повний абсурд.

Ми ж нашкодимо нашим нужденним людям. Тим, хто працює 24 години на добу, щоб заробити собі на шматок хліба. Навіщо треба закривати людям ці можливості?" — поставив запитання Каха Каладзе.

Мер Тбілісі вважає, що жителі Грузії не повинні втрачати нагоди торгувати з Росією. На думку політика, це допомагає грузинській економіці "залишатися на плаву". Він стверджує, що санкції "зроблять Грузію нещасною".

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