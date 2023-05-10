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Реброва в "Аль-Айні" може замінити Луческу

10 травня 2023 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реброва в "Аль-Айні" може замінити Луческу
Сергій Ребров на пресконференції. Фото: instagram.com/alainfcae/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров хоче продовжити роботу з командою. Проте керівництво клубу ще не ухвалило рішення щодо майбутнього українського наставника.

Реброва через кілька місяців може замінити інший фахівець, повідомляє MnbrAE.

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"Аль-Айн" до останнього виборював титул чемпіона ОАЕ, але не зміг обійти в турнірній таблиці "Аль-Ахлі". Команда Сергія Реброва залишиться на другому місці у турнірній таблиці, якщо не програє важливий поєдинок проти "Аль-Вахди".

Сергій Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання преси. Фото: instagram.com/alainfcae/

Хто замінить Реброва?

Керівництво "Аль-Айну" стримано оцінює успіхи команди під керівництвом Реброва. Рішення про майбутнє тренера поки що не прийнято. Українець хотів би залишитися у клубі та поборотися за перемогу в Азіатській Лізі чемпіонів, проте його можуть замінити.

Головним кандидатом на посаду наставника "Аль-Айна" вважається аргентинець Марсело Гальярдо, але хоче попрацювати з одним з європейських грандів. Сергія Реброва може замінити румунський фахівець Разван Луческу. Нині син Мірчі Луческу очолює грецький ПАОК. Ще одним кандидатом на цю посаду є колишній тренер "Аяксу" Алфред Схройдер.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у збірній України, якщо погодиться на умови УАФ. Також тренером цікавляться клуби з Болгарії, Греції та Туреччини.

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