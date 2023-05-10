Довбик, Мудрик та Ротань зіграють у прощальному матчі легенди футболу

Євген Селезньов у матчі за "Минай". Фото: УНІАН

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов завершує професійну кар'єру. Ветеран має намір провести матч за участю зірок вітчизняного футболу.

Влітку Селезньов збере на полі відомих гравців минулого та сьогодення, повідомляє "Будинок 42".

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Кар'єра Селезньова

Форвард присвятив спорту понад 25 років життя. Вихованець донецького "Шахтаря" грав і в Україні, і за її межами. Євген Селезньов захищав кольори "гірників", "Дніпра", "Колоса", іспанської "Малаги", російської "Кубані", турецьких "Карабюкспора" та "Бурсаспора".

Останнім клубом у кар'єрі Селезньова став ужгородський "Минай". Форвард двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонатів України, вигравав чемпіонський титул, ставав володарем національного Кубка України та Туреччини. Селезньов грав у фіналі Ліги Європи.

Селезньов у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

У складі збірної України Селезньов виступав із 2008 по 2018 роки. На його рахунку 58 поєдинків та 11 забитих м'ячів.

Прощальний матч ветерана

Шостого червня на стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбудеться поєдинок за участю Євгена Селезньова та зірок українського футболу. Запрошення взяти участь у матчі отримали Олег Протасов, Олександр Хацкевич, Руслан Ротань, Даріо Срна, Михайло Мудрик, Артем Довбик та багато інших гравців.

Вхід на стадіон буде платним. Усі виручені кошти підуть на покупку автомобілів для потреб Збройних сил України.

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