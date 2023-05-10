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Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму

10 мая 2023 16:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму
Максим Оберемко в море. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Рекордсмен Украины по количеству участий на Олимпийских играх Максим Оберемко продолжает молчать по поводу развязанной Россией войны. Спортсмен давно живет на территории временно оккупированного Крыма и не вспоминает публично об украинском паспорте. 

Страница Максима Оберемко в Instagram посвящена исключительно виндсерфингу. 

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Почти все украинские спортсмены с первых дней полномасштабного военного вторжения российских войск осудили действия оккупантов. Многие по сей день выступают против снятия санкций с российских спортсменов. Но не все легенды украинского спорта высказали мнение о войне в стране. 

Чем известен Максим Оберемко? 

Всемирно известный виндсерфер является единственным украинским спортсменом, который поучаствовал в пяти Олимпиадах. Он представлял страну на Играх с 1996 по 2012 годы.

Максим Оберемко
Максим Оберемко с доской. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/

Наивысшим достижением Оберемко стало 12 место на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. За два года до этого спортсмен завоевал золотую медаль на престижных Мировых играх по парусному спорту, был бронзовым призером чемпионата Европы.  

Российский паспорт

Оберемко родился в Николаеве, но позже переехал в Крым. Спортсмен неоднократно подчеркивал в интервью, что считает себя патриотом Украины. Однако в 2014 году Максим получил российский паспорт. Он объяснил свои действия желанием остаться в Крыму. 

На Олимпийских Играх 2016 года Оберемко выступал под российским флагом. Он занял 16 место в Рио-де-Жанейро. Карьера спортсмена пошла на спад, и на ОИ-2020 он уже не принял участия. 

Оберемко стал тренером по виндсерфингу в школе "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге. Он обучает не только россиян, но и представителей других стран. Войну в Украине спортсмен по-прежнему не комментирует. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду. 

Мудрик, Ротань, Довбик и другие известные украинские футболисты примут участия в прощальном матче легендарного спортсмена. 

Полузащитника Михаила Мудрика ждет сюрприз в лондонском "Челси".

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

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