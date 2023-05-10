Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму

Максим Оберемко в море. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/

Рекордсмен Украины по количеству участий на Олимпийских играх Максим Оберемко продолжает молчать по поводу развязанной Россией войны. Спортсмен давно живет на территории временно оккупированного Крыма и не вспоминает публично об украинском паспорте.

Страница Максима Оберемко в Instagram посвящена исключительно виндсерфингу.

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Чем известен Максим Оберемко?

Всемирно известный виндсерфер является единственным украинским спортсменом, который поучаствовал в пяти Олимпиадах. Он представлял страну на Играх с 1996 по 2012 годы.

Максим Оберемко с доской. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/

Наивысшим достижением Оберемко стало 12 место на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. За два года до этого спортсмен завоевал золотую медаль на престижных Мировых играх по парусному спорту, был бронзовым призером чемпионата Европы.

Российский паспорт

Оберемко родился в Николаеве, но позже переехал в Крым. Спортсмен неоднократно подчеркивал в интервью, что считает себя патриотом Украины. Однако в 2014 году Максим получил российский паспорт. Он объяснил свои действия желанием остаться в Крыму.

На Олимпийских Играх 2016 года Оберемко выступал под российским флагом. Он занял 16 место в Рио-де-Жанейро. Карьера спортсмена пошла на спад, и на ОИ-2020 он уже не принял участия.

Оберемко стал тренером по виндсерфингу в школе "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге. Он обучает не только россиян, но и представителей других стран. Войну в Украине спортсмен по-прежнему не комментирует.

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