Відомий український спортсмен став росіянином заради життя у Криму

Максим Оберемко у морі. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/

Рекордсмен України за кількістю участі на Олімпійських іграх Максим Оберемко продовжує мовчати з приводу війни, що розв'язана Росією. Спортсмен давно мешкає на території тимчасово окупованого Криму і не згадує публічно про український паспорт.

Сторінка Максима Оберемка в Instagram присвячена виключно віндсерфінгу.

Читайте також:

Майже всі українські спортсмени від перших днів повномасштабного військового вторгнення російських військ засудили дії окупантів. Багато хто досі виступає проти зняття санкцій з російських спортсменів. Але не всі легенди українського спорту висловили думку про війну у країні.

Чим відомий Максим Оберемко?

Всесвітньо відомий віндсерфер є єдиним українським спортсменом, який взяв участь у п'яти Олімпіадах. Він представляв країну на Іграх із 1996 по 2012 роки.

Максим Оберемко із дошкою. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/

Найвищим досягненням Оберемка стало 12 місце на Олімпіаді у Пекіні у 2008 році. За два роки до цього спортсмен виборов золоту медаль на престижних Світових іграх з вітрильного спорту, був бронзовим призером чемпіонату Європи.

Російський паспорт

Оберемко народився у Миколаєві, але пізніше переїхав до Криму. Спортсмен неодноразово наголошував в інтерв'ю, що вважає себе патріотом України. Проте у 2014 році Максим отримав російський паспорт. Він пояснив свої дії бажанням залишитись у Криму.

На Олімпійських Іграх 2016 Оберемко виступав під російським прапором. Він посів 16 місце у Ріо-де-Жанейро. Кар'єра спортсмена пішла на спад, і на ОІ-2020 він уже не взяв участі.

Оберемко став тренером з віндсерфінгу у школі "Хрестівський острів" у Санкт-Петербурзі. Він навчає не лише росіян, а й представників інших країн. Війну в Україні спортсмен, як і раніше, не коментує.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Мудрик, Ротань, Довбик та інші відомі українські футболісти братимуть участь у прощальному матчі легендарного спортсмена.

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Донецький "Шахтар" може змінити стадіон для домашніх матчів у сезоні 2023/2024.