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Відомий український спортсмен став росіянином заради життя у Криму

10 травня 2023 16:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український спортсмен став росіянином заради життя у Криму
Максим Оберемко у морі. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Рекордсмен України за кількістю участі на Олімпійських іграх Максим Оберемко продовжує мовчати з приводу війни, що розв'язана Росією. Спортсмен давно мешкає на території тимчасово окупованого Криму і не згадує публічно про український паспорт.

Сторінка Максима Оберемка в Instagram присвячена виключно віндсерфінгу.

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Майже всі українські спортсмени від перших днів повномасштабного військового вторгнення російських військ засудили дії окупантів. Багато хто досі виступає проти зняття санкцій з російських спортсменів. Але не всі легенди українського спорту висловили думку про війну у країні.

Чим відомий Максим Оберемко?

Всесвітньо відомий віндсерфер є єдиним українським спортсменом, який взяв участь у п'яти Олімпіадах. Він представляв країну на Іграх із 1996 по 2012 роки.

Максим Оберемко
Максим Оберемко із дошкою. Фото: instagram.com/maksim_oberemko/

Найвищим досягненням Оберемка стало 12 місце на Олімпіаді у Пекіні у 2008 році. За два роки до цього спортсмен виборов золоту медаль на престижних Світових іграх з вітрильного спорту, був бронзовим призером чемпіонату Європи.

Російський паспорт

Оберемко народився у Миколаєві, але пізніше переїхав до Криму. Спортсмен неодноразово наголошував в інтерв'ю, що вважає себе патріотом України. Проте у 2014 році Максим отримав російський паспорт. Він пояснив свої дії бажанням залишитись у Криму.

На Олімпійських Іграх 2016 Оберемко виступав під російським прапором. Він посів 16 місце у Ріо-де-Жанейро. Кар'єра спортсмена пішла на спад, і на ОІ-2020 він уже не взяв участі.

Оберемко став тренером з віндсерфінгу у школі "Хрестівський острів" у Санкт-Петербурзі. Він навчає не лише росіян, а й представників інших країн. Війну в Україні спортсмен, як і раніше, не коментує.

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