Дружина Усика попрощалася з чоловіком і залишила Україну

Олександр та Катерина Усик у Пирогово. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик найближчим часом зосередиться на підготовці до нового бою. Його дружина тимчасово виїхала з України.

Катерина Усик на своїй сторінці в Instagram показала сімейну прогулянку напередодні від'їзду.

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В останні тижні активізували чутки про організацію нового бою за участю Олександра Усика. Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі поки не розкрив ім'я нового суперника. Проте інвестори з Близького Сходу готові організувати поєдинок українця проти Деонтея Вайлдера чи Тайсона Ф'юрі.

Олександр та Катерина Усик із дочкою Єлизаветою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик у родинному колі

Сам Олександр продовжує займатися допомогою Збройним силам України (ЗСУ). Спортсмен регулярно їздить на фронт, забезпечує бійців усім необхідним, приділяє благодійності весь вільний час.

Усик рідко дозволяє собі відпочивати та проводить вільний час у родинному колі. Нещодавно він прогулявся з дружиною Катериною та донькою Єлизаветою у столичному національному музеї Пирогово. Сім'я чудово провела разом час, свідченням цього стала фотосесія спортсмена з дружиною та дитиною.

Катерина Усик із подругою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Незабаром після цього Катерина Усик опублікувала знімок зі столиці Австрії. Дівчина на фотографії обіймає подругу в одному з віденських кафе та виглядає абсолютно щасливою.

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