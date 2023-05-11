Дружина Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник

Джорджина Родрігес у жовтій сукні. Фото: instagram.com/georginagio/

Громадянська дружина Кріштіану Роналду знову опинилася у центрі скандалу. Джорджина Родрігес викликала гнівну реакцію вболівальників із Саудівської Аравії.

Іспанська модель опублікувала відверті фотографії на своїй сторінці в Instagram.

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Переїзд Кріштіану Роналду та його родини до Саудівської Аравії вже неодноразово призводив до скандалів у цій країні. Португалець не розписаний з матір'ю своїх дітей Джорджиною Родрігес. За законами країни, за клуб із якої виступає ветеран, він не може жити під одним дахом із жінкою, якщо шлюб не укладено офіційно. Але для зірки футболу зробили винятки.

Новий скандал

Джорджина Родрігес опублікувала серію фотографій, на яких постала у спокусливому вигляді. Дівчина позують біля басейну в сімейному особняку Роналду у відкритому купальнику синього кольору. Він вигідно підкреслює переваги фігури Джорджини й майже не приховує її груди.

Джорджина Родрігес в особняку Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Також іспанська модель показала ванну з пелюстками троянд, натякнувши на романтичний вечір із чоловіком. "Кожне небо має свій відтінок", — підписала знімки Джорджина.

Фотографії викликали справжній фурор та гнівну реакцію багатьох уболівальників "Аль-Насра", за який грає Роналду. Дружину футболіста у коментарях звинуватили у фривольній поведінці. Вболівальники написали, що вона не має права демонструвати такі знімки, поки Кріштіану грає у Саудівській Аравії.

Джорджина Родрігес біля басейну. Фото: instagram.com/georginagio/

Важливо відзначити, що багато шанувальників Джорджини виступили на її захист і написали, що вдома дівчина має право робити все, що захоче.

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