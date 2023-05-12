Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Михаил Мудрик в матче против "Борнмута". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик начнет следующий сезон в другой команде. В клубе уверены, что это решение пойдет на пользу украинскому футболисту.

Речь идет об аренде Мудрика на срок от шести до 12 месяцев, сообщает Daily Mail.

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Переговоры между руководством "Челси" и Маурисио Почеттино почти завершены. Аргентинец возглавит столичную команду летом этого года. Уже сейчас он знакомится с положением дел в коллективе и строит планы на летнюю трансферную кампанию.

Что ждет Мудрика?

Украинский полузащитник не входит в ближайшие планы Маурисио Почеттино. Тренер не сомневается в игровых характеристиках и таланте футболиста, но считает, что вингер еще не готов стать одним из лидеров "Челси".

Почеттино собирается усилить команду новыми исполнителями и сходу вернуть ее в верхнюю половину турнирной таблицы. По мнению тренера, Мудрику будет не хватать игровой практики в "Челси" в следующем сезоне.

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Для того чтобы прогресс украинского игрока продолжался, ему предложат вариант с арендой. Речь не идет о продаже Мудрика. Причем "Челси" хочет отпустить футболиста в команду, в которой ему будет гарантирована стабильная игровая практика. Это может быть "Брайтон", "Вулверхэмптон" или "Вест Хэм".

Напомним, защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".

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