Жена Усика рассказала об отношении к России и Крыму

Екатерина Усик дома. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик рассказала о настроении жителей Крыма во время оккупации полуострова. Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика поделилась мнением о России и призналась в том, что всегда считала себя украинкой.

Супруга Усика на своей странице в Instagram написала о желании вернуться в деоккупированный Крым.

Читайте также:

Александр Усик продолжает заниматься волонтерской деятельностью. Он отложил возвращение на ринг и активно работает для обеспечения бойцов ВСУ на фронте всем необходимым. Семья полностью поддерживает Александра.

Воспоминания про Крым

Екатерина Усик выпустила трогательное послание, в котором рассказала и о первых месяцах оккупации россиянами Крыма, и о войне в целом. Она отметила, что всегда хотела жить в Украине и не представляет себя в другой стране.

"Я очень хорошо помню 2014 год. Я жила со своей семьей в Симферополе, замечательно жила при Украине. Когда вдруг к нам зашли "вежливые люди" — для меня все потеряло смысл. Мое отношение к России всегда было негативным, задолго до тех событий.

Многие люди хотели в России, думали, что там лучше. Но телевизор — это одно, а реальность — совсем другое. Потом был референдум. Кто-то радовался, а я спросила у одного из своих соседей: как это возможно? Ведь когда твоя мама болеет, ты не идешь искать новую", — рассказала Екатерина Усик.

Екатерина Усик на фотосессии. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Вера в победу

Супруга украинского спортсмена считает, что невозможно обижаться на собственную страну. Она никому ничем не обязана, зато местные жители должны быть ей преданы. Особенно люди, которые давали присягу.

"Многие в Крыму ждут Украину, а многие пакуют чемоданы и бегут. Несмотря на все украинцы встали, объединились. Нам помогает весь мир. Горжусь каждым украинцем и не сомневаюсь в победе", — написала Екатерина Усик.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

Защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".

Защитник сборной Украины попал в больницу из-за двойного перелома носа.

Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника.

Мирча Луческу уступит место тренера "Динамо" наставнику из Польши.