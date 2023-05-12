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Жена Усика рассказала об отношении к России и Крыму

12 мая 2023 13:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика рассказала об отношении к России и Крыму
Екатерина Усик дома. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Екатерина Усик рассказала о настроении жителей Крыма во время оккупации полуострова. Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика поделилась мнением о России и призналась в том, что всегда считала себя украинкой. 

Супруга Усика на своей странице в Instagram написала о желании вернуться в деоккупированный Крым. 

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Воспоминания про Крым

Екатерина Усик выпустила трогательное послание, в котором рассказала и о первых месяцах оккупации россиянами Крыма, и о войне в целом. Она отметила, что всегда хотела жить в Украине и не представляет себя в другой стране. 

"Я очень хорошо помню 2014 год. Я жила со своей семьей в Симферополе, замечательно жила при Украине. Когда вдруг к нам зашли "вежливые люди" — для меня все потеряло смысл. Мое отношение к России всегда было негативным, задолго до тех событий.

Многие люди хотели в России, думали, что там лучше. Но телевизор — это одно, а реальность — совсем другое. Потом был референдум. Кто-то радовался, а я спросила у одного из своих соседей: как это возможно? Ведь когда твоя мама болеет, ты не идешь искать новую", — рассказала Екатерина Усик.

Екатерина Усик
Екатерина Усик на фотосессии. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Вера в победу

Супруга украинского спортсмена считает, что невозможно обижаться на собственную страну. Она никому ничем не обязана, зато местные жители должны быть ей преданы. Особенно люди, которые давали присягу. 

"Многие в Крыму ждут Украину, а многие пакуют чемоданы и бегут. Несмотря на все украинцы встали, объединились. Нам помогает весь мир. Горжусь каждым украинцем и не сомневаюсь в победе", — написала Екатерина Усик. 

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