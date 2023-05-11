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Луческу уступит место тренера "Динамо" наставнику из Польши

11 мая 2023 10:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу уступит место тренера "Динамо" наставнику из Польши
Марек Папшун наблюдает за игрой команды. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать польский специалист. Руководство украинского клуба рассматривает его кандидатуру на замену Мирче Луческу. 

Переговоры с Мареком Папшуном могут начаться через несколько недель, сообщает портал Dynamo.kiev.ua

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Контракт Мирчи Луческу с киевским "Динамо" действует до лета 2024-го года. Румынский специалист может досрочно покинуть команду из-за проблем со здоровьем. 

В настоящее время Луческу продолжает восстанавливаться после операции на ноге. Игрой "Динамо" руководит Александр Шовковский. Под его руководством "бело-синие" одержали три победы подряд. 

Новый тренер для киевской команды

Марек Папшун стал одним из кандидатов на должность главного тренера "Динамо" в случае ухода Мирчи Луческу. 48-летний специалист досрочно сделал "Ракув" чемпионом Польши. 

Марек Папшун
Марек Папшун на вручении медалей. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Контракт Папшуна с польским клубом действует до лета 2023-го года. Известно, что специалист не собирается продлевать соглашение. Однако "Динамо" пока не направляло ему официальное предложение начать переговоры. 

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