Шовковский рассказал, останется ли в "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился планами. Он рассказал о том, останется ли в киевском клубе.
"Динамо" еще не проигрывало в чемпионате Украины под руководством Шовковского, напоминает официальный сайт "Кривбасса".
В 25-м туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" обыграло на выезде "Кривбасс" со счетом 1:0. Это был уже третий матч столичной команды под руководством Александра Шовковского. Бывший вратарь сборной Украины заменяет в команде Мирчу Луческу, который восстанавливается после операции на ноге.
Будущее в "Динамо"
"Динамо" при Шовковском выиграло три матча с общим счетом 6:2. Но это не гарантирует молодому специалисту место у руля команды после возвращения в строй Луческу.
"Журналистам интересна эксклюзивная информация, но меня больше волнуют результаты и качество игры "Динамо". Это одна из двух главных команд в моей жизни. Я постоянно нахожусь на связи с Луческу. Это те вещи, которые вы никогда изнутри не услышите, какие бы вопросы ни задавали, как бы ни пытались что-то вытащить.
Есть руководство, которое будет выполнять все вопросы. Есть контрактные обязанности. Я отвечаю за подготовку к матчам и работе команды на поле. Наш сегодняшний гол стал результатом подготовки — мы тренировали такие моменты", — рассказал Александр Шовковский.
Работа в сборной Украины
Молодой тренер ответил на вопрос о том, хочет ли он войти в тренерский состав следующего наставника сборной Украины. Шовковский не хочет загадывать на будущее и мечтает сосредоточиться на своей нынешней должности.
"Все мои мысли о работе в "Динамо". Давайте сначала победим в войне, а потом будем думать обо всем остальном", — добавил тренер
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