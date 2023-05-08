Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" идет без поражений под руководством Шовковского arrow

"Динамо" идет без поражений под руководством Шовковского

8 мая 2023 15:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" идет без поражений под руководством Шовковского
Игроки "Динамо" радуются забитому голу. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) криворожский "Кривбасс" принял киевское "Динамо". Игрой "бело-синих" в отсутствии Мирчи Луческу управлял Александр Шовковский. 

Это был уже третий поединок Шовковского во главе "Динамо", напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Столичная команда редко теряет очки в противостоянии с "Кривбассом". В первом круге "Динамо" добилось убедительной победы со счетом 3:1, причем Цыганков не забил пенальти, а Буяльский отметился дублем. Однако на этот раз подопечные Юрия Вернидуба сумели дать бой сопернику. 

Ход матча 

"Кривбасс" — "Динамо" — 0:1 (0:1) 

Гол: Попов, 48 

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков (Приходько, 79), Задерака (Дебелко, 64), Лунев, Хомченовский, Никитышин (Соса, 70). 

Тренер: Юрий Вернидуб. 

"Динамо": Нещерет, Попов, Тымчик, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 90), Буяльский (Царенко, 87), Бенито (Рамирес, 72), Кабаев (Волошин, 46), Ванат (Пэрис, 72). 

И.о. тренера: Александр Шовковский. 

Первый тайм получился практически равным, хотя хозяева поля упустили несколько хороших моментов у ворот соперника. Сначала Лунев чуть не перебросил мяч через Нещерера. Голкипер спас "Динамо", а потом рефери просигнализировал об офсайде.

Незадолго до перерыва Лунев предпринял новую попытку забить. После навеса со штрафного и удара игрока "Кривбасса" Нещерет с трудом перевел мяч в перекладину собственных ворот. 

В начале второго тайма "Динамо" удалось не только перехватить инициативу, но и забить гол. Гости заработали право на угловой у ворот Клищука. Попов нанес точный удар после навеса в исполнении Андриевского, 0:1. В середине тайма снова мог забить Буяльский, но Никитишин в последний момент успел заблокировать удар Виталия. 

Александр Шовковский провел серию замен, в результате "Динамо" едва не забило второй гол. Волошин нашел передачей Пэрриса, который должен оказался перед вратарем "Кривбасса", но проиграл дуэль. Несмотря на этот эпизод гостям удалось довести дело до победы — уже третьей подряд под руководством Шовковского. Киевляне продолжают преследовать "Зарю" в турнирной таблице. 

Напомним, известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

Украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Легенды украинского спорта Александр Усик и Андрей Шевченко приняли участие в уникальном соревновании.

Отец Тайсона Фьюри жестко раскритиковал Александра Усика и заговорил о деньгах. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас