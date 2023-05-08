"Динамо" идет без поражений под руководством Шовковского

Игроки "Динамо" радуются забитому голу. Фото: УНИАН

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) криворожский "Кривбасс" принял киевское "Динамо". Игрой "бело-синих" в отсутствии Мирчи Луческу управлял Александр Шовковский.

Это был уже третий поединок Шовковского во главе "Динамо", напоминает портал Новини.LIVE.

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Столичная команда редко теряет очки в противостоянии с "Кривбассом". В первом круге "Динамо" добилось убедительной победы со счетом 3:1, причем Цыганков не забил пенальти, а Буяльский отметился дублем. Однако на этот раз подопечные Юрия Вернидуба сумели дать бой сопернику.

Ход матча

"Кривбасс" — "Динамо" — 0:1 (0:1)

Гол: Попов, 48

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков (Приходько, 79), Задерака (Дебелко, 64), Лунев, Хомченовский, Никитышин (Соса, 70).

Тренер: Юрий Вернидуб.

"Динамо": Нещерет, Попов, Тымчик, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 90), Буяльский (Царенко, 87), Бенито (Рамирес, 72), Кабаев (Волошин, 46), Ванат (Пэрис, 72).

И.о. тренера: Александр Шовковский.

Первый тайм получился практически равным, хотя хозяева поля упустили несколько хороших моментов у ворот соперника. Сначала Лунев чуть не перебросил мяч через Нещерера. Голкипер спас "Динамо", а потом рефери просигнализировал об офсайде.

Незадолго до перерыва Лунев предпринял новую попытку забить. После навеса со штрафного и удара игрока "Кривбасса" Нещерет с трудом перевел мяч в перекладину собственных ворот.

В начале второго тайма "Динамо" удалось не только перехватить инициативу, но и забить гол. Гости заработали право на угловой у ворот Клищука. Попов нанес точный удар после навеса в исполнении Андриевского, 0:1. В середине тайма снова мог забить Буяльский, но Никитишин в последний момент успел заблокировать удар Виталия.

Александр Шовковский провел серию замен, в результате "Динамо" едва не забило второй гол. Волошин нашел передачей Пэрриса, который должен оказался перед вратарем "Кривбасса", но проиграл дуэль. Несмотря на этот эпизод гостям удалось довести дело до победы — уже третьей подряд под руководством Шовковского. Киевляне продолжают преследовать "Зарю" в турнирной таблице.

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