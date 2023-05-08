"Динамо" йде без поразок під керівництвом Шовковського

Гравці "Динамо" радіють забитому голу. Фото: УНІАН

У поєдинку 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) криворізький "Кривбас" прийняв київське "Динамо". Грою "біло-синіх" у відсутність Мірчі Луческу керував Олександр Шовковський.

Це був уже третій двобій Шовковського на чолі "Динамо", нагадує портал Новини.LIVE.

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Столична команда рідко втрачає очки у протистоянні з "Кривбасом". У першому колі "Динамо" здобуло переконливу перемогу з рахунком 3:1, причому Циганков не забив пенальті, а Буяльський відзначився дублем. Однак цього разу підопічні Юрія Вернидуба зуміли дати бій супернику.

Хід матчу

"Кривбас" — "Динамо" — 0:1 (0:1)

Гол: Попов, 48

"Кривбас": Кліщук, Понеділок, Стецьков, Безкоровайний, Дібанго, Капіч, Татарков (Приходько, 79), Задерака (Дебілко, 64), Лунєв, Хомченовський, Микитишин (Соса, 70).

Тренер: Юрій Вернідуб.

"Динамо": Нещерет, Попов, Тимчик, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Андрїєвський (Лонвейк, 90), Буяльський (Царенко, 87), Беніто (Рамірес, 72), Кабаєв (Волошин, 46), Ванат (Періс, 72).

В.о. тренера: Олександр Шовковський.

Перший тайм вийшов практично рівним, хоча господарі поля втратили декілька добрих моментів біля воріт суперника. Спочатку Лунєв мало не перекинув м'яч через Нещерера. Голкіпер врятував "Динамо", а потім рефері просигналізував про офсайд.

Незадовго до перерви Лунєв зробив нову спробу забити. Після навісу зі штрафного та удару гравця "Кривбасу" Нещерет насилу перевів м'яч у перекладину власних воріт.

На початку другого тайму "Динамо" вдалося не лише перехопити ініціативу, а й забити гол. Гості заробили право на кутовий біля воріт Кліщука. Попов завдав точного удару після навісу у виконанні Андрієвського, 0:1. У середині тайму знову міг забити Буяльський, але Микитішин в останній момент встиг заблокувати удар Віталія.

Олександр Шовковський провів серію замін, в результаті "Динамо" мало не забило другий гол. Волошин знайшов передачею Періса, який мав опинитися перед воротарем "Кривбасу", але програв дуель. Попри цей епізод, гостям вдалося довести справу до перемоги — вже третьої поспіль під керівництвом Шовковського. Кияни продовжують переслідувати "Зорю" у турнірній таблиці.

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