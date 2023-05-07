"Шахтер" теряет очки, а "Днепр-1" сокращает отставание от лидера УПЛ

Одесский "Черноморец" мог отобрать очки у одного из лидеров. Фото: ФК "Черноморец"

Матчи воскресенья, 7 мая, в украинской футбольной Премьер-лиге подарили интригу в борьбе за чемпионские награды. Если лидер УПЛ "Шахтер" потерял очки в противостоянии с "Александрией", то преследователь "Днепр-1" одержал волевую победу в матче с "Черноморцем" на выезде.

Итоги матчей 25-го тура УПЛ в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Команда Руслана Ротаня зарекомендовала себя как одна из самых ничейных в лиге. Даже лидеру не удалось избежать потери очков в борьбе с "Александрией".

И открыли счет неожиданно хозяева. Пас Рыбалки на ближнего в 30 метрах от ворот не походил на голевой, однако его таким сделал Михайленко. Именно юный опорник отважился пробить издалека, что стало неожиданностью для Трубина, не сумевшего отразить не самый сложный удар.

Джокер Келси

Спасти горняков снова сумел Келси. Диагональ от Зубкова прошла на Криськива, Дмитрий самостоятельно разогнал атаку, в кульминации которой он попал в штангу. Правда там, где нужно, в очередной раз оказался Келси, который смог нанести точный удар. Кстати, это уже пятый забитый его гол за "горняков" и все 5 он забил после выходов на замену

Потом еще несколько моментов было у тех же Криськива и Келси, но забить не получилось и в итоге ничья. В следующем туре Александрия сыграет на выезде против коваловского Колосса, тогда как посреди недели доиграет свой гостевой матч первого тура с днепровским "Днепр-1". Донецкий "Шахтер" сыграет в гостях у петровского "Ингульца".

"Александрия" — "Шахтер" — 1:1

Голы: Михайленко, 9 — Келси, 75

"Александрия": Шевченко — Скорко, Логинов, Бабогло, Копина (Чубатый, 82) — Рыбалка, Мустафаев (Матюшенко, 88), Михайленко (Ващенко, 88) — Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков.

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко — Степаненко — Швед, Бондаренко (Сикан, 85), Джурасек (Крисков, 46), Судаков (Зубков, 70) — Траоре (Келси, 24).

Предупреждение: Шевченко — Келси, Ракицкий.

Был близок к потере очков и "Днепр-1", но успели вырвать победу в Одессе. На 54 минуте защитник хозяев Салюк с правого фланга возле собственного штрафного запустил дальний пас вплоть до границ чужих владений, на который отозвался Алефиренко с опрокидыванием над головой вратаря соперников в завершение.

Но гости быстро сравняли. На 57 минуте прострел Пихаленок с левого фланга штрафной на ближней стойке в касание переправил в ворота Назаренко. А уже через несколько мгновений в ворота "моряков" вообще был назначен пенальти при достаточно спорных обстоятельствах. Фол Высильева против Рубчинского, который заходил с левого фланга штрафной, не виден даже на повторе, но арбитр Дмитрий Панчишин назначил одиннадцатиметровый удар. Добвик из двух выстрелов в разные углы ворот так и не обыграл Паста.

Но гости все же дождались своего момента. На 82 минуте во время подачи углового с левого фланга от Пеглоу во вратарском Довбик остался фактически один на один с вратарем и расстрелял его головой с близкого расстояния.

В следующем туре одесский "Черноморец" будет гостить у киевского "Динамо", а днепровский "Днепр-1" посетит закарпатский "Минай", а к этому посреди недели в перенесенном матче встретится с "Александрией".

"Черноморец" — "Днепр-1" — 1:2

Голы: Алефиренко, 54 — Назаренко, 57, Довбык, 82.

На 64-й минуте Артем Довбык ("Днепр-1") не забил пенальти (вратарь).

"Черноморец": Паст — Путря (Штогрин, 88), Салюк, Ермаков, Брагару — Кузык (Войтиховский, 88), Васильев, Демченко — Бадибанга, Авагимян (Хадида, 82), Алефиренко.

"Днепр-1": Рыбак — Адамюк (Хайнер, 86), Сарапий, Сваток, Назаренко (Назаренко, 86) — Бабенко, Рубчинский (Когут, 75) — Гуцуляк, Пихалонок (Подлепенец, 86), Бланко — Довбык.

Предупреждения: Путря, Брагару, Васильев, Авагимян — Гуцуляк.

В матче аутсайдеров харьковский "Металлист" минимально обыграл "Львов" со счетом 1:0. Харьковчане больше владели инициативой в матче, однако моментов было немного.

На 79-й минуте хозяевам удалось реализовать свой момент. В контратаке Егор Картушов отдал передачу в центр на Владислава Наумца, а тот дал в штрафную на Максима Прядуна, спокойно переправившего мяч в ворота Рыбки.

Таким образом "Металлист" прервал серию из трех поражений, а команда Анатолия Бессмертного проиграла восьмой матч подряд.

После 25 игр "Металлист" набрал 22 очка и занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, а у Львова — 13 баллов и последнюю, 16 строчку.

"Металлист" — "Львов" — 1:0

Гол: Прядун, 79.

"Металлист": Ермолов — Коррал, Порох, Пати (Наумец, 64), Мизюк — Демченко (Самуэл, 89), Ралюченко, Панасенко (Багачанский, 46) — Картушов, Романюк (Чидомере, 75), Прядун.

"Львов": Рыбка — Симинин (Ременяк, 84), Сасовский, Дитятьев — Грисьо (Богунов, 68), Мильченко (Волкун, 61), Алибеков, Никитюк, Кузык — Свржняк (Беляев, 46), Бугай.

Предупреждения: Панасенко, Порох, Чидомере — Алибеков, Дитятьев.

Будущее Руслана Ротаня в молодежной сборной Украины U21 будет разрешаться после Евро-2023.

Украинский спортивный журналист чилийского происхождения Роберто Моралес стал частью украинской армии .

Напомним, главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб по окончании текущего сезона в ОАЭ.

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы интересуются им.