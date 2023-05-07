"Шахтар" втрачає очки, а "Дніпро-1" скорочує відставання від лідера УПЛ

Одеський "Чорноморець" міг відібрати очки в одного з лідерів. Фото: ФК "Чорноморець"

Матчі неділі, 7 травня, в українській футбольній Прем’єр-лізі подарували інтригу у боротьбі за чемпіонські нагороди. Якщо лідер УПЛ "Шахтар" втратив очки у протистоянні з "Олександрією", то переслідувач "Дніпро-1" здобув вольову перемогу у матчі з "Чорноморцем" на виїзді.

Підсумки матчів 25 туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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І відкрили рахунок несподівано саме господарі. Пас Рибалки на ближнього за 30 метрів від воріт не був схожим на гольовий, проте його таким зробив Михайленко. Саме юний опорник наважився пробити здалеку, що стало несподіванкою для Трубіна, який не зумів відбити не найскладніший удар.

Джокер Келсі

Врятувати гірників знову зумів Келсі. Діагональ від Зубкова пройшла на Криськіва, Дмитро самостійно розігнав атаку, в кульмінації якої він влучив у стійку. Правда там, де потрібно, вчергове опинився Келсі, який зміг завдати точного удару. До речі, це вже п'ятий забитий його гол за "гірників" й всі 5 він забив після виходів на заміну

Потім ще кілька моментів було у тих же Криськіва та Келсі, але забити не вийшло та в підсумку нічия. У наступному турі "Олександрія" зіграє на виїзді проти ковалівського Колосу, тоді як посеред тижня дограє свій гостьовий матч першого туру з дніпровським "Дніпро-1". Донецький "Шахтар" зіграє в гостях у петровського "Інгульця".

"Олександрія" — "Шахтар" — 1:1

Голи: Михайленко, 9 — Келсі, 75

"Олександрія": Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Чубатий, 82) — Рибалка, Мустафаєв (Матюшенко, 88), Михайленко (Ващенко, 88) — Мірошніченко, Ковалець (Волошин, 58), Третьяков.

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 70), Матвієнко — Степаненко — Швед, Бондаренко (Сікан, 85), Джурасек (Криськів, 46), Судаков (Зубков, 70) — Траоре (Келсі, 24).

Попередження: Шевченко — Келсі, Ракіцький.

Був близький до втрати очок й "Дніпро-1", але встигли вирвати перемогу в Одесі. На 54 хвилині захисник господарів Салюк із правого флангу біля власного штрафного запустив дальній пас аж до меж чужих володінь, на який відгукнувся Алефіренко з перекиданням над головою воротаря суперників на завершення.

Але гості швидко зрівняли. На 57 хвилині простріл Піхальонка з лівого флангу штрафного на ближній стійці в дотик переправив у ворота Назаренко. А вже за кілька миттєвостей у ворота "моряків" узагалі було призначено пенальті за доволі спірних обставин. Фолу Висильєва проти Рубчинського, який заходив до лівого флангу штрафного, не видно навіть на повторі, але арбітр Дмитро Панчишин призначив одинадцятиметровий удар. Добвик із двох пострілів у різні кути воріт так і не переграв Паста.

Але гості все ж таки дочекалися свого моменту. На 82 хвилині під час подачі кутового з лівого флангу від Пеглоу у воротарському Довбик залишився фактично сам на сам із воротарем та розстріляв його головою з близькою відстані.

У наступному турі одеський "Чорноморець" гостюватиме в київського "Динамо", а дніпровський "Дніпро-1" навідається до закарпатського "Миная", а до цього посеред тижня в перенесеному матчі зустрінеться з "Олександрією".

"Чорноморець" — "Дніпро-1" — 1:2

Голи: Алефіренко, 54 — Назаренко, 57, Довбик, 82.

На 64-й хвилині Артем Довбик ("Дніпро-1") не забив пенальті (воротар).

"Чорноморець": Паст — Путря (Штогрін, 88), Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик (Войтіховський, 88), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 82), Алефіренко.

"Дніпро-1": Рибак — Адамюк (Хайнер, 86), Сарапій, Сваток, Назаренко (Назаренко, 86) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 75) — Гуцуляк, Піхальонок (Підлепенець, 86), Бланко — Довбик.

Попередження: Путря, Брагару, Васильєв, Авагімян — Гуцуляк.

У матчі аутсайдерів харківський "Металіст" мінімально обіграв "Львів" з рахунком 1:0. Харків'яни більше володіли ініціативою у матчі, проте моментів було небагато.

На 79 хвилині господарям вдалося реалізувати свій момент. У контратаці Єгор Картушов віддав передачу в центр на Владислава Наумця, а той дав у штрафний майданчик на Максима Прядуна, який спокійно переправив м'яч у ворота Рибки.

Таким чином, "Металіст" перервав серію із трьох поразок, а команда Анатолія Безсмертного програла восьмий матч поспіль.

Після 25 ігор "Металіст" набрав 22 очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова – 13 балів та останній, 16 рядок.

"Металіст" — "Львів" — 1:0

Гол: Прядун, 79.

"Металіст": Єрмолов — Коррал, Порох, Паті (Наумець, 64), Мизюк — Демченко (Самуел, 89), Ралюченко, Панасенко (Багачанський, 46) — Картушов, Романюк (Чідомере, 75), Прядун.

"Львів": Рибка — Сімінін (Ременяк, 84), Сасовський, Дитятьєв — Грисьо (Богунов, 68), Мильченко (Вовкун, 61), Алібеков, Никитюк, Кузик — Свржняк (Бєляєв, 46), Бугай.

Попередження: Панасенко, Порох, Чідомере — Алібеков, Дитятьєв.

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