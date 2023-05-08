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Шовковський розповів, чи залишиться у "Динамо"

8 травня 2023 16:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський розповів, чи залишиться у "Динамо"
Шовковський та Петраков спостерігають за грою збірної України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився планами. Він розповів про те, чи залишиться у київському клубі.

"Динамо" ще не програвало у чемпіонаті України під керівництвом Шовковського, нагадує офіційний сайт "Кривбасу".

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У 25-му турі української Прем'єр-ліги київське "Динамо" обіграло на виїзді "Кривбас" з рахунком 1:0. То був уже третій матч столичної команди під керівництвом Олександра Шовковського. Колишній воротар збірної України замінює у команді Мірчу Луческу, який відновлюється після операції на нозі.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський проводить тренування. Фото: УНІАН

Майбутнє у "Динамо"

"Динамо" за Шовковського виграло три матчі із загальним рахунком 6:2. Але це не гарантує молодому фахівцю місце біля керма команди після повернення Луческу.

"Журналістам цікава ексклюзивна інформація, але мене більше хвилюють результати та якість гри "Динамо". Це одна з двох головних команд у моєму житті. Я постійно перебуваю на зв'язку з Луческу. Це ті речі, які ви ніколи зсередини не почуєте, які б питання не ставили, хоч би якби намагалися щось витягнути.

Є керівництво, яке виконуватиме усі питання. Існують контрактні обов'язки. Я відповідаю за підготовку до матчів та роботи команди на полі. Наш сьогоднішній гол став результатом підготовки — ми тренували такі моменти", — розповів Олександр Шовковський.

Робота у збірній України

Молодий тренер відповів на запитання, чи хоче він увійти до тренерського складу наступного наставника збірної України. Шовковський не хоче загадувати на майбутнє і мріє зосередитись на своїй нинішній посаді.

"Усі мої думки про роботу в "Динамо". Давайте спочатку переможемо у війні, а потім думатимемо про все інше", — додав тренер.

Нагадаємо, відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

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