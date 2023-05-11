Луческу поступиться місцем тренера "Динамо" наставнику з Польщі

Марек Папшун спостерігає за грою команди. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Новим головним тренером київського "Динамо" може стати польський фахівець. Керівництво українського клубу розглядає його кандидатуру на заміну Мірчі Луческу.

Переговори з Мареком Папшуном можуть розпочатися за кілька тижнів, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

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Наразі Луческу продовжує відновлюватись після операції на нозі. Грам "Динамо" керує Олександр Шовковський. Під його керівництвом "біло-сині" здобули три перемоги поспіль.

Новий тренер для київської команди

Марек Папшун став одним із кандидатів на посаду головного тренера "Динамо" у разі відходу Мірчі Луческу. 48-річний фахівець достроково зробив "Ракув" чемпіоном Польщі.

Марек Папшун на нагородженні. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Контракт Папшуна з польським клубом діє до літа 2023 року. Відомо, що фахівець не має наміру продовжувати угоду. Однак "Динамо" поки не надсилало йому офіційної пропозиції розпочати переговори.

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