Дружина Усика розповіла про ставлення до Росії та Криму

Катерина Усик вдома. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик розповіла про настрій жителів Криму під час окупації півострова. Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася думкою про Росію і зізналася, що завжди вважала себе українкою.

Дружина Усика на своїй сторінці в Instagram написала про бажання повернутися до деокупованого Криму.

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Спогади про Крим

Катерина Усик випустила зворушливе послання, в якому розповіла і про перші місяці окупації росіянами Криму, і про війну загалом. Вона зазначила, що завжди хотіла жити в Україні й не уявляє себе в іншій країні.

"Я дуже добре пам'ятаю 2014 рік. Я жила зі своєю родиною у Сімферополі, чудово жила при Україні. Коли раптом до нас зайшли "ввічливі люди" — для мене все втратило сенс. Моє ставлення до Росії завжди було негативним, задовго до тих подій.

Багато людей хотіли в Росії, думали, що там краще. Але телевізор це одне, а реальність зовсім інше. Потім був референдум. Хтось тішився, а я запитала одного зі своїх сусідів: як це можливо? Адже коли твоя мама хворіє, ти не йдеш шукати нову", — розповіла Катерина Усик.

Катерина Усик на фотосесії. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Віра у перемогу

Дружина українського спортсмена вважає, що неможливо ображатись на власну країну. Вона нікому нічим не зобов'язана, проте місцеві жителі мають бути їй віддані. Особливо люди, які давали присягу.

"Багато хто в Криму чекає на Україну, а багато хто пакує валізи й біжить. Попри все українці встали, об'єдналися. Нам допомагає весь світ. Пишаюся кожним українцем і не сумніваюся в перемозі", — написала Катерина Усик.

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