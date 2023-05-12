Зинченко может больше не сыграть за "Арсенал" ни одного матча

Артета утешает Зинченко. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Защитник сборной Украины Александр Зинченко пропустит остаток сезона 2022/2023 из-за травмы. Футболист не поможет "Арсеналу" в решающих матчах за чемпионский титул в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Зинченко получил повреждение в игре против "Ньюкасла", сообщает The Athletic.

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В поединке 35-го тура АПЛ против "Ньюкасла", который закончился победой "Арсенала" со счетом 2:0, Александр Зинченко травмировал приводящую мышцу бедра. Это означает, что 26-летний защитник не поможет "канонирам" в оставшихся матчах сезона. Также Микель Артета не сможет рассчитывать на Вильяма Салиба.

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Борьба за титул в АПЛ

После 35 туров "Арсенал" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Канониры" отстают от "Манчестер Сити" на одно очко. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

Оставшиеся матчи "Арсенала"

14.05 "Арсенал" — "Брайтон"

20.05 "Ноттингем Форест" — "Арсенал"

28.05 "Вулверхэмптон" — "Арсенал"

Александр Зинченко может вообще больше не сыграть ни одного матча за "канониров". В услугах защитника заинтересованы другие клубы, и лондонцы готовы выслушать предложения по своему игроку.

Также Зинченко может пропустить поединки отбора на Евро-2024 в составе сборной Украины. В июне национальная команда сыграет против Северной Македонии и Мальты.

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