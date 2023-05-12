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Зинченко может больше не сыграть за "Арсенал" ни одного матча

12 мая 2023 07:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко может больше не сыграть за "Арсенал" ни одного матча
Артета утешает Зинченко. Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко пропустит остаток сезона 2022/2023 из-за травмы. Футболист не поможет "Арсеналу" в решающих матчах за чемпионский титул в английской Премьер-лиге (АПЛ). 

Зинченко получил повреждение в игре против "Ньюкасла", сообщает The Athletic

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В поединке 35-го тура АПЛ против "Ньюкасла", который закончился победой "Арсенала" со счетом 2:0, Александр Зинченко травмировал приводящую мышцу бедра. Это означает, что 26-летний защитник не поможет "канонирам" в оставшихся матчах сезона. Также Микель Артета не сможет рассчитывать на Вильяма Салиба. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Борьба за титул в АПЛ 

После 35 туров "Арсенал" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Канониры" отстают от "Манчестер Сити" на одно очко. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе. 

Оставшиеся матчи "Арсенала"

  • 14.05 "Арсенал" — "Брайтон" 
  • 20.05 "Ноттингем Форест" — "Арсенал" 
  • 28.05 "Вулверхэмптон" — "Арсенал" 

Александр Зинченко может вообще больше не сыграть ни одного матча за "канониров". В услугах защитника заинтересованы другие клубы, и лондонцы готовы выслушать предложения по своему игроку. 

Также Зинченко может пропустить поединки отбора на Евро-2024 в составе сборной Украины. В июне национальная команда сыграет против Северной Македонии и Мальты. 

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